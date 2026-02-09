Baloncesto
El Barça de Xavi Pascual irá a la Copa con lo puesto: “No tenemos otra opción”
Aunque todavía quedan unos días para viajar a Valencia, no parece que el equipo vaya a reforzarse y añade además las dudas de los lesionados Punter y Satoransky
Cada vez queda menos para la próxima Copa del Rey, el primer título importante de la temporada ACB que se decide del 19 al 22 de febrero en el Roig Arena, y el Barça siente que deberá asumirla en las complicadas circunstancias actuales.
Es decir, con la misma plantilla con la que llegó al cargo Xavi Pascual hace menos de tres meses, y con dudas importantes sobre la posibilidad de que uno de los puntales del equipo como Kevin Punter, no llegue a tiempo para el torneo, y con un renqueante Tomas Satoransky, al que se le reproducen de tanto en tanto sus problemas de lumbalgia.
Una situación que asume Pascual, consciente de que tendrá que luchar por ese primer gran título con lo puesto, es decir una buena plantilla, pero corta de efectivos y que los chavales que han estado ayudando al equipo deberán entrar para completar la convocatoria.
No llegarán refuerzos...de momento
El club no parece en disposición de añadir ningún jugador más a la plantilla a pesar de las demandas de Pascual que considera que forman un grupo demasiado corto para afrontar con garantías dos competiciones tan exigentes como la Liga Endesa y la Euroliga.
Aunque además de ello, considera que debe reforzarse el juego en el ‘cinco’ donde el único que rinde de manera más o menos regular es el veterano Jan Vesely, aunque tampoco se le puede explotar demasiado porque puede suceder que se vuelva a romper como sucedió el pasado año y a principio de ésta.
La confianza con los otros ‘centers’ es limitada, a pesar de que Willy Hernangómez ha dado un paso adelante, aunque le falta la regularidad que se espera de un fichaje de ese calibre, y no lo acaba de conseguir. Menos oportunidades tiene Youssoupha Fall, que cuenta con minutos en Liga Endesa y menos en la Euroliga, pero tampoco es el jugador que se ajusta a lo que pide el técnico de Gavà.
Falta un base más
De igual manera que parece clara la necesidad de un pívot, y que no hay en el mercado a buen precio y con capacidad de rendimiento inmediato, también parece ‘coja’ la posición de base. Con la lesión de Juan Núñez, el equipo ha perdido un efectivo importante, obligando a más minutos de Tomas Satoransky, que sí está respondiendo, aunque necesita un relevo solvente.
La opción es Nico Laprovittola que cuenta con el talento para dirigir al equipo aunque sería más un escolta de apoyo, aunque las circunstancias le llevan a tener que tomar la manija. Juani Marcos es el otro base puro, pero tampoco ha tenido la continuidad necesaria a pesar de los intentos de Pascual que adquiera la confianza necesaria para dirigir al Barça y en algunos momentos no llega al nivel necesario.
En estas circunstancias precarias, Pascual ha sabido sacar el máximo rendimiento al grupo para llevarlo a la tercera plaza de Liga Endesa y también de la Euroliga por lo que tiene un gran mérito, aunque es consciente que si hay más problemas físicos, ese equilibrio que intenta llevar, se puede acabar rompiendo
"Confiar en los que tenemos"
“Vamos a mirar adelante con los jugadores que tenemos y con la ayuda de los jóvenes, eso es lo que puedo hacer, no hay otra opción y confiar en que los doctores trabajen bien con Punter y Satoransky para que estén de vuelta lo antes posible”, dijo Pascual tras la victoria ante el Bàsquet Girona.
De cara a la Copa del Rey todavía restan dos encuentros, ante el París Basketball este próximo jueves en el Palau, y otro más de Liga Endesa, el domingo, también en la pista blaugrana, ante el BAXI Manresa. “Todavía no miro a la Copa porque tenemos dos partidos importantes por delante, aunque está claro que contra más efectivos, más opciones tenemos, y empezando ante un UCAM Murcia que va a ser una rival complicado”, dijo Pascual.
Por ello, y tras sumar otro triunfo un tanto apurado ante el Bàsquet Girona, el primer objetivo es sumar esas dos victorias, y meterse de lleno en la Copa, con los recursos que tenga en sus manos, y con la gran esperanza que Punter pueda unirse al grupo, aunque sea para el fin de semana. Toda ayuda va ser poca cuando un equipo va tan mermado de efectivos, aunque estemos hablando del Barça.
- Cambio en la ley de alquileres: los propietarios deberán pagar un gasto addicional
- Flick no iba de farol con Casadó
- Mojica, jugador del Mallorca, tras los 100 regates de Lamine: 'Nunca me superó
- Hay más Rashfords en Europa
- Estar en La Masia es como estudiar en Harvard pero no me arrepiento de haberme ido del Barça
- Valencia - Real Madrid: resumen, resultado y goles del partido de LaLiga
- La noche más amarga de Endrick: 'Podría tener graves consecuencias
- El Barça fija su gran objetivo para 2026