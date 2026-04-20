El Barça de Xavi Pascual define su ruta en la Euroliga: horarios confirmados

El Barça deberá superar dos finales en la Euroliga si quiere estar en los playoffs. La primera será este martes ante Estrella Roja, donde los de Pascual contarán con el apoyo del público en el Palau Blaugrana. Una eliminatoria a partido único entre el noveno y el décimo clasificado en la fase regular. Solo podrá salir uno vivo y a este todavía le quedará un partido por disputar.

Además, ese encuentro será fuera de casa contra el perdedor del Panathinaikos-Mónaco. Un partido que tantos los aficionados del Barça como los de Estrella Roja mirarán de reojo. El que gane se verá las caras en los playoffs con Valencia Basket, que ha hecho historia acabando en segunda posición de la clasificación regular. Mientras tanto, el que pierda recibirá al ganador en Barcelona.

La gran actuación de Satoransky ayudó al Barça a sumar una importante victoria ante el Estrella Roja / Dani Barbeito / SPO

Si los de Pascual vencen al conjunto serbio, algo que sucedió hace menos de un mes, volverían a jugar este mismo viernes. Todavía no se conoce la hora exacta, ya que puede variar dependiendo de si el duelo se disputa en Atenas o Mónaco. El conjunto blaugrana podría volver al Principado tras caer allí en el último partido a domicilio en Europa. No existiría una mejor manera de vengarse.

Además, Mónaco y Barça son viejos conocidos en partidos de vida o muerte. De hecho, los blaugrana dijeron adiós a la Euroliga y a la Final Four tras perder de la manera más cruel en el Principado la temporada pasada. Por el otro lado, si fuera Panathinaikos el rival de los culés, los griegos asaltaron el Palau Blaugrana con una comodidad sorprendente y cuentan con una de las mejores plantillas del campeonato.

Darío Brizuela, en una acción ofensiva ante el Hiopos Lleida, en el encuentro de Barris Nord / FCB

Si el Barça saliera vivo de esta semana, lo cual no parece nada fácil, se vería las caras con el peor rival de todos en los playoffs: Olympiacos. Este es el premio por desgastarte y darlo todo en el play-in para mantenerte en la Euroliga: enfrentarse al líder la fase regular. Los griegos han mostrado una versión muy sólida durante la temporada y, además, contarán con el factor pista a favor.

¿Cuándo se jugarían los dos primeros partidos contra Olympiacos?

También se conocen los horarios de los dos primeros partidos en El Pireo. El primero se disputaría el próximo 28 de abril a las 21 horas, mientras que el segundo tan solo sería dos días después, en el mismo pabellón y a la misma hora. Por tanto, en diez días se decide gran parte de la temporada del Barça en Europa. Quizás en menos o quizás en más.

"La Euroliga y lo que ha pasado hoy deben de ser dos capítulos completamente separados. De hecho, algunos jugadores tenían la cabeza más puesta en lo que viene que aquí, por tanto seguramente seguiremos teniendo la cabeza en aquello", comentaba Xavi Pascual tras caer ante el Hiopos Lleida el pasado fin de semana. Ahora sí, todos los focos están puestos en el partido contra Estrella Roja.