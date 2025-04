El Barça vuelve a tropezar con el Madrid en otro final cruel

El Barça no pudo romper su maldición con el Real Madrid y volvió a caer por quinta vez consecutiva esta temporada, octava en total, por 89-91 en un partido en el que la suerte abandonó al cuadro azulgrana en los instantes finales, al encajar dos triples seguidos de Sergio Llull y Dzanan Musa.

Barça - Real Madrid (baloncesto, Liga Endesa), 06/04/2025 LIGA ENDESA FCB 89 91 RMA Alineaciones BARÇA, 89 (24+15+22+28): Satoransky (14), Punter (19), Anderson (4), Parker (12), Fall (2) -equipo inicial-, Villar (4), Hernangómez (2), Brizuela (15), Abrines (2) y Parra (15). REAL MADRID, 91 (20+22+26+23): Campazzo (9), Llull (19), Deck (2), Garuba (2), Tavares (15), -cinco inicial-, Abalde (5), Hezonja (2), Hugo González (-), Musa (15), Ndiaye (-), Feliz (14) e Ibaka (8).

El conjunto azulgrana llegaba al clásico cogido con pinzas. Hasta cinco ausencias del primer equipo para medirse al eterno rival, entre ellas la del 'fugado' Dame Sarr, reprochado por Peñarroya antes de arrancar el choque. Un clásico al que no quisieron faltar ni el presidente Joan Laporta ni el vicepresidente Rafa Yuste, presentes en el palco junto a Josep Cubells.

Gran inicio de Kevin Punter

La primera parte fue igualada pese al intercambio de parciales. Los blancos amenazaron rápido con poder romper el duelo (6-13), pero el Barça se rehizo con un parcial de 13-2 liderado una vez más por un Kevin Punter que cerró los primeros minutos con 13 tantos.

Kevin Punter anotó 13 puntos en la primera mitad del clásico / Javi Ferrándiz

Hezonja, abucheado y desquiciado en la primera mitad

Los locales se llevaron el primer asalto (24-20) aprovechando la desesperación de un Mario Hezonja abucheado por el que pudo volver a ser su público, y desquiciado, tras recibir una técnica por protestar posterior a una falta en ataque. Chus Mateo alargó la rotación y encontró buenos minutos de Dzanan Musa en el segundo periodo, liderando a los visitantes con un parcial de 2-9 que les permitió marcharse a vestuarios con una ventaja de tres tantos (39-42).

Dzanan Musa, ante Kevin Punter / EFE

El Madrid siguió dominando con una renta que no llegó a superar los 10 puntos, y antes de llegar al ecuador del cuarto, se armó el lío. Una trifulca entre varios jugadores de ambos equipos que arrancaron Youssoupha Fall y Edy Tavares, en la que también se involucraron Punter, Campazzo o Garuba, y que únicamente fue sancionada con una técnica para la torre azulgrana (48-55).

Fall, eliminado por dos técnicas

No se iba a rendir el Barça, pese a que la renta blanca empezaba a ser considerable. Un parcial local de 7-0, liderado por Darío Brizuela, volvía a apretar un electrónico que, a dos y medio del final del tercer cuarto, reflejaba un 57-59 para el Madrid. Lo logró empatar Justin Anderson, pero la segunda técnica a Fall tras tocar el balón después de la canasta de su compañero, lo eliminó del partido, algo que aprovechó el equipo de Mateo para acelerar hasta el 61-68 con el que se entró al último asalto.

Tocaba reaccionar, y la puesta en escena rozó la excelencia, con una acción de Anderson que colocó al Barça por delante (73-72). Recuperaron la iniciativa en el marcador después de muchos minutos, y tal y como ocurrió durante toda la batalla, la igualdad se mantuvo hasta los instantes finales (79-80 a falta de tres minutos).

Otro final a cara o cruz

Dos canastas valientes de Brizuela volvieron a situar al Barça por delante a minuto y medio para acabar, pero al conjunto azulgrana, como en el resto de clásicos, le volvió a salir cruz, esta vez, tras dos triples dolorosos de Llull y de Musa (83-88). No se rindieron los de Peñarroya, liderados por un excelso Joel Parra, pero ya no quedaba tiempo, y tras el intercambio de tiros libres en el que los blancos prácticamente no fallaron, la victoria voló hacia la capital. Este 7 de abril se cumple un año del último triunfo del Barça en un clásico.