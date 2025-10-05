El Barça vuelve a descarrilar tras un errático partido en Valencia

El Barça sigue sin abandonar esa sensación de montaña rusa que acompañó al equipo durante la pasada temporada, y tras un pobre partido en el estreno ACB, cayó derrotado por un claro 93-81 ante un Valencia Basket que tuvo el partido bajo control en todo momento y que no sufrió para apuntarse el primer triunfo liguero del curso. Will Clyburn (16) y Joel Parra (12) fueron las únicas notas positivas para un equipo sin un rumbo concreto en ataque, blando de nuevo en defensa, y excesivamente errático en el lanzamiento exterior (9/35).

Tras el estreno con victoria del Roig Arena en Euroliga ante la Virtus del pasado viernes (103-94), el nuevo feudo del club taronja vivió su puesta de largo en la Liga Endesa, en un partido que arrancó con el ofrecimiento a la afición de la Supercopa Endesa conquistada en Málaga hace una semana. El ambiente fue excepcional, con más de 14.800 espectadores dándose cita para uno de los grandes partidos que puede ofrecer la ACB.

En la primera mitad, el Barça no fue capaz de mejorar las malas sensaciones defensivas ofrecidas en el estreno europeo. Valencia siempre tuvo un par de marchas más en ataque para encontrar el mejor lanzamiento y superar a los azulgranas en asistencias durante los 20 minutos iniciales (15-8).

Los de Pedro Martínez llegaron a mandar por 14 puntos (44-30), y en el cuadro azulgrana, Joel Parra fue el más destacado en la primera parte con 10 puntos.

Dominio taronja en la primera mitad

Darío Brizuela firmó un irreconocible -8 de valoración, Youssoupha Fall siguió siendo invisible y desesperante en ambos lados de la pista, y Tornike Shengelia dio el susto con un golpe en el tobillo, aunque pudo saltar a pista en la segunda mitad.

Ambos equipos se marcharon al descanso con un 46-33 favorable para el cuadro taronja que reflejaba dos carencias azulgranas: poca efectividad en ataque (5/21 en triples) y otro excedente de puntos encajados en 20 minutos.

Darío Brizuela, ante Josep Puerto / EFE

El Barça se volvió a agarrar una noche más a la clase de Will Clyburn, cuya adaptación al conjunto azulgrana está siendo realmente positiva. Pero el talento del estadounidense no era ilimitado, y Valencia seguía controlando el duelo con bastante solvencia, llegando hasta el +17 (55-38). Pudo escurrir algo el cuadro catalán la desventaja, pero al último asalto se entró con un 69-58 favorable a los taronja, y sin lograr afinar la puntería desde el 6,75 (7/29).

Al Barça se le acababa el tiempo para tratar de darle la vuelta al marcador, pero el inicio del último cuarto fue terrorífico. Seis puntos consecutivos de Darius Thompson volvieron a disparar al Valencia en el marcador (78-63) obligando a Peñarroya a detener el duelo.

Pero el conjunto azulgrana no fue capaz de volverse a conectar al partido. Sorprendió la facilidad con la que se encontró Valencia para apuntarse el triunfo, sustentada por una temprana bajada de brazos de un Barça que, si quiere mejorar su rendimiento en la ACB tal y como repitieron los distintos estamentos de la sección, debe espabilar y crecer en ambos lados de la pista.

Valencia Basket no sufrió en exceso para superar al Barça / EFE

Se vuelven a ver las caras el próximo viernes

Finalmente, el triunfo se quedó en el Roig Arena por 93-81. El calendario es caprichoso, y ambos equipos se verán de nuevo las caras el próximo viernes (20:30h CET), esta vez en el Palau, en la tercera jornada de la Euroliga.