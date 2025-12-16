El Barça se vuelve a dar otro festival para arrasar al París

El Barça sigue intratable, y en París, el equipo azulgrana se apuntó la undécima victoria de la temporada en Euroliga tras superar al cuadro parisino por un contundente 69-85. La enésima exhibición anotadora de Kevin Punter (21) y Will Clyburn (19), bien acompañados por Darío Brizuela (18), y otra gran versión defensiva 'made in' Xavi Pascual, desarmó a un París que llegaba a la cita como el equipo más anotador de la competición, pero que volvió a morder el polvo tal y como han hecho los últimos seis rivales que se han medido al conjunto catalán.

París Basketball - Barça (baloncesto, Euroliga), 16/12/2025 EUROLIGA PAR 69 85 FCB Alineaciones PARÍS BASKETBALL, 69 (13+16+23+17): Hifi (16), Stevens (12), Morgan (-), M'Baye (4), Faye (1), -cinco inicial-, Cavaliere (-), Robinson (3), Herrera (2), Rhoden (15), Ayayl (-), Dokossi (14) y Hommes (2). BARÇA, 85 (30+22+16+17): Satoransky (2), Punter (21), Norris (-), Clyburn (19), Hernangómez (13), -cinco inicial-, Marcos (-), Cale (1), Brizuela (18), Fall (-), Keita (-), Parra (11) y Kusturica (-).

El lavado de cara al que ha sometido Xavi Pascual al Barça lo convierte prácticamente en un equipo irreconocible a lo que se veía hace poco más de un mes. Los jugadores han entendido que la victoria se debe construir desde la defensa, y ante París, esa volvió a ser la hoja de ruta. Y eso que las bajas de Tornike Shengelia y Jan Vesely invitaban a la preocupación. Tras unas primeras acciones de intercambio de canastas, más la segunda personal de Willy Hernangómez, el conjunto catalán puso la directa en ataque gracias a tres sospechosos habituales (10-11).

Otra exhibición de inicio

Lo de Will Clyburn sigue siendo inclasificable, con un rendimiento brillante que sigue escapando incluso para los más optimistas con su fichaje. Se le volvió a unir Kevin Punter, muy fino en el tiro, y un Darío Brizuela que dio relevo en la anotación a los estadounidenses, entrando una vez más en trance con el balón y la canasta. En un abrir y cerrar de ojos, el Barça se empezó a disparar en el marcador (11-23), para cerrar el primer asalto con 17 puntos de ventaja (13-30).

El Barça alargó el parcial hasta un 3-23 en el que París no lograba levantarse de la lona. Muy erráticos los galos en el tiro durante la primera mitad (2/12 en triples), tan solo Allan Dokossi y algún latigazo de Nadir Hifi trataban de contrarrestar el poderío azulgrana. Pero la máquina de Pascual, cada vez más engrasada, no permitía reacciones del cuadro local, y el Barça apretó todavía más el acelerador para marcharse a vestuarios con un brillante 29-52 que dice mucho: París, máximo anotador de la Euroliga, se iba al descanso con los mismos puntos que le anotó a Zalgiris en la jornada anterior, únicamente en el primer cuarto.

Una defensa de enorme calidad

El Barça dominaba la lucha por el rebote (13-22), prácticamente duplicaba en asistencias a los parisinos (5-9), y las pérdidas estaban bastante controladas (7). La valoración entre ambos equipos hablaba por sí sola: 15-65. Comentó Pascual en el descanso que el equipo debía jugar con el mismo nivel e intensidad en la segunda parte para regresar a Barcelona con el triunfo.

Willy Hernangómez, ante París Basketball / Twitter: @Fcbbasket

La reacción de París era de esperar, y al Barça le costó entrar en el tercer cuarto. Muchas dificultades para anotar en los primeros minutos, con un par de acciones de Punter y de un Joel Parra que vistió una máscara para protegerse de su fractura nasal (42-57). Pese a esa reacción local, a Pascual y a sus jugadores no les entró el nerviosismo, y fue el propio Parra, con un gran 2+1, quien volvió a colocar el +20 en el electrónico del Adidas Arena (42-62).

París trataba de agarrarse al partido aprovechando algún despiste del Barça, pero el cuadro azulgrana no encadenaba más de dos errores consecutivos. Aprovecharon los de Francesco Tabellini para acercarse desde el tiro libre, pero pese a que el parcial fue de 23-16 para los franceses en el periodo, Pascual y sus jugadores lograron entrar al último asalto con 16 puntos de ventaja (52-68), pero con esa necesidad todavía de certificar el triunfo.

El Barça firmó un gran partido en París / Twitter: @Fcbbasket

Gran actuación de Willy Hernangómez

Youssoupha Fall dio descanso al inicio del cuarto a un completo Willy Hernangómez, que en los primeros tres cuartos sumaba 11 puntos, cuatro rebotes, dos asistencias y dos robos para 18 créditos de valoración. Se le acababa el tiempo a París para soñar con la remontada, y tras un nuevo triple de Punter (54-73), el Barça empezaba a rozar el undécimo triunfo europeo de la temporada.

A los locales se les acababa la energía, no lograban bajar de los 15 puntos de distancia (58-73), y Brizuela, con una 'bombita' marca de la casa, dejó el partido visto para sentencia a falta de cuatro minutos para la bocina final (58-77). Tras un intercambio de canastas y algún minuto para Nikola Kusturica y Sayon Keita, el marcador definitivo fue de 69-85. Una jornada más, el Barça sigue con el segundo mejor balance de la competición.