El Barça visita Dubái con la moral por las nubes

El Barça se enfrenta este jueves al Dubai Basketball (18:00 hora española) en el segundo partido de la semana de Euroliga. Tras la gran victoria ante el Maccabi en Belgrado, los blaugrana viajaron a los Emiratos Árabes en un vuelo de más de cinco horas para tener unas horas de descanso antes del encuentro. Un duelo que promete frenético entre dos equipos que llegan con la moral alta.

Sobre todo los blaugrana, que han conseguido tres grandes victorias de manera consecutiva en Euroliga. Ahora mismo, comparten liderato en la fase regular junto a Zalgiris, Real Madrid y Hapoel Tel Aviv con tres victorias y una derrota. Sin mirar los resultados de la ACB, donde el rendimiento no ha sido el mismo, el inicio de los de Peñarroya en Europa está siendo muy bueno.

En Belgrado, la plantilla demostró un gran nivel defensivo, que valoró Peñarroya en rueda de prensa. "Hemos empezado muy bien, con las ideas claras. Hemos hecho una primera parte muy completa en los dos lados del campo, pero sobre todo estamos muy contentos porque, delante de uno de los mejores equipos ofensivos de la competición, hemos dado el paso adelante que tenemos que hacer", reconoció tras ganar a Maccabi.

Sayon Keita, durante el partido ante Maccabi / ANDREJ CUKIC

Gracias a la gran efectividad desde el triple y la gran cantidad de rebotes ofensivos, el Barça ha sido capaz de ganar a Panathinaikos y a Maccabi fuera de casa, y al temible Valencia Basket en el Palau. La victoria de más contundencia fue la de este martes, donde los blaugrana alcanzaron máximas de más de 30 puntos en el encuentro, dominándolo desde el inicio.

Este jueves visitarán una pista totalmente desconocida para los equipos europeos. De momento, el Dubai tan solo ha jugado un partido en casa y lo ganó con solvencia ante Partizán. A pesar de las siguientes derrotas en las pistas de Mónaco y Olympiacos, los de Emiratos Árabes aplastaron este martes al Fenerbahçe de Jasikevicius para sumar su segundo triunfo en Euroliga.

Dzanan Musa no estará disponible contra el Barça / X

A pesar de que Dubai no cuente con dos de sus máximas estrellas, como son Dzanan Musa y el serbio Aleksa Avramovic, el rendimiento no está siendo nada malo. Otros jugadores como Kabengele (26 puntos en el último partido) Bacon y Bertans han cogido las riendas de un equipo carente de calidad en el exterior. Un aspecto que deberá tener en cuenta Peñarroya para el encuentro.

El principal problema del Dubai

Y es que sin los dos escoltas principales del equipo, los árabes se ven obligados a jugar más por dentro. Por tanto, la defensa en la zona será una de las claves del partido. Para ello, el Barça podrá contar con Keita, que debutó ante Maccabi por primera vez en Euroliga y lo hizo como titular. Una de las grandes noticias del martes, más allá del gran triunfo.

El conjunto catalán quiere seguir con la buena dinámica en Europa y cerrar una semana perfecta con dos victorias a domicilio. Gran parte del éxito del equipo pasa por el buen rendimiento de los nuevos fichajes, y de momento no están defraudando. El objetivo está claro: recordar con un buen sabor de boca la primera visita culé a los Emiratos Árabes.