Barça - Virtus Bolonia: horario y dónde ver por TV la jornada 11 de la Euroliga

Barça y Virtus Bolonia se enfrentan este viernes 14 de noviembre en la undécima jornada de la Euroliga. El Palau Blaugrana vuelve a abrir sus puertas para acoger un atractivo partido de la competición europea en la que el conjunto catalán buscará el séptimo triunfo continental de la temporada.

Te contamos a qué hora juega el FC Barcelona contra Virtus Bolonia y dónde ver online y en vivo el partido en España.

El Barça vuelve a casa con el objetivo de alargar el buen momento por el que pasa en la Euroliga. Los azulgranas se apuntaron el pasado miércoles un triunfo ajustado en Múnich tras derrotar al Bayern por 74-75. Fue el primer partido ya sin el destituido Joan Peñarroya, que fue cesado de su cargo tras la derrota liguera ante el Bàsquet Girona del pasado fin de semana.

Tornike Shengelia y Tomas Satoransky, ante el Bayern / Euroleague

Con el regreso de Pascual ya cerrado

Un partido que llega el día después en el que el Barça haya hecho oficial el fichaje de Xavi Pascual como nuevo inquilino del banquillo azulgrana. El entrenador catalán regresa a casa firmando hasta 2028, en una noticia que ha causado gran ilusión en la parroquia azulgrana.

Partido especial para Toko y Clyburn

Ante la Virtus, Tornike Shengelia y Will Clyburn vivirán una tarde especial, ya que se vuelven a ver las caras ante su exequipo por primera vez tras aterrizar en la capital catalana el pasado verano. Ambos son los líderes anotadores del Barça en la Euroliga, con el alero estadounidense promediando 14,2 puntos por partido, mientras que el ala-pívot georgiano está en 13,5 tantos por encuentro.

Clyburn y Shengelia volverán a compartir equipo la próxima temporada / Virtus Bologna

Delante, el Barça tendrá a la Virtus de Dusko Ivanovic, que aterriza en el Palau con una derrota más que el conjunto catalán en la Euroliga. Los de Bolonia tienen el balance de victorias y derrotas empatado a cinco, y cuentan con el estadounidense Carsen Edwards como principal peligro. La estrella del Bayern Múnich el pasado curso está brillando también bajo las órdenes del Montenegrino, y promedia 18,1 puntos de media por partido en Euroliga siendo el quinto máximo anotador de la competición.

Carsen Edwards fue uno de los vérdugos del Barça en la derrota ante el Bayern / Valentí Enrich

A QUÉ HORA JUEGA EL BARÇA ANTE VIRTUS BOLONIA

El partido entre el Barça y la Virtus Bolonia de la 11ª jornada de la Euroliga se disputa en el Palau Blaugrana este viernes 14 de noviembre a partir de las 20:30h (CET).

DÓNDE VER LA EUROLIGA POR TV

En España, el partido de la Euroliga entre Barça y Virtus Bolonia correspondiente a la 11ª jornada se podrá seguir por televisión a través de Movistar Plus en el canal Vamos (dial 8 y 50).

Además, SPORT ofrecerá la narración del partido, así como la última hora relacionada con el encuentro.