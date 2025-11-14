En Directo
Baloncesto
Barça - Virtus Bolonia, en directo: la Euroliga, en vivo hoy
El conjunto azulgrana busca la séptima victoria de la temporada en la competición europea
Barça y Virtus Bolonia se enfrentan en el Palau Blagrana en la undécima jornada de la Euroliga.
Nuestra idea de cómo tenemos que jugar es defender primero y luego ya miraremos el ataque..", dice el montenegrino
Dusko no se fía del Barça. "Cuando cambia el entrenador, los jugadores quieren demostrar que es culpa de él, así que no me gusta jugar con un equipo que tiene un cambio de entrenador", reconocía Ivanovic.
"El objetivo es aprender lo más rápido posible con los nuevos sistemas de Pascual", decía Parra
Parra reconocía que el equipo hizo un cambio. "Se vio un cambio respecto a Girona o el Clásico. Cuando cambias de entrenador todo se mueve, hemos demirar hacia adelante...Con Xavi no hemos hablado, nos hemos encontrado el equipo junto y con ganas de demostrar que podemos seguir creciendo....
Orellana espera un rendimiento parecido a Múnich y contento por la llegada de Pascual. "Intentamos focalizar el partido de Alemania, aunque para mi es un orgullo y cuando llegue intentaremos ayudarle al máximo, porque queremos llevar al Barça lo mása rriba posible..ahora nos centramos en el partido",dice el técnino interino
Veremos si la defensa continua funcionando como hizo ante el FC Bayern, sin duda, uno de los caballos de batalla del equipo de Peñarroya....
Uno de los alicientes será ver de nuevo en el Palau a Dusko Ivanovic, precisamente el entrenador que destituyó Laporta y dio la alternativa a a Pascual, con el que la sección vivió la mejor etapa de éxitos de la historia...
Veremos como recibe el Palau al equipo y especialmente con el técnico interino Oscar Orellana...
En el balances de enfrentamientos entre ambos equipos, domina la Virtus desde 2000, por 3-5.... el cuadro italiano no estuvo en la Euroliga unas temporadas para volver en 2023. La última victoria azulgrana fue el pasado abril, en el Palau, por 91-87
El jugador más efectivo por la Virtus es Niang, con una valoración media de 12,2 mientras que por el Barça, el jugador más regular es Tornike Shengelia, con 18,2...
