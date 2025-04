Barça - Virtus Bolonia, en directo: Euroliga hoy, en vivo

PEÑARROYA DA VALOR A LA QUINTA POSICIÓN

"No es momento de sacar pecho, jugar playoff para un club como el nuestro no es suficiente premio. Tenemos que darle valor a esta quinta posición, con todos los problemas que hemos tenido. Hoy hemos sufrido mucho, pero hemos hecho un buen final. Muy contento por los jugadores, por quienes nos están apoyando día a día. Esta clasificación es muy meritoria, hay que disfrutarla. Nunca había tenido tantas situaciones como las que ha habido esta temporada, terminamos quintos en Euroliga. No está mal".