El Barça ya tiene vía libre para fichar a Olek Balcerowski

El Barça ya tiene vía libre para fichar a uno de los pívots que tenían en cartera y por el que había mostrado su interés en los últimos días. Se trata del polaco Olek Balcerowski que ya ha dejado la diciplina del Unicaja después de acordar su rescisión de contrato este mismo lunes.

En un comunicado, el conjunto malagueño anunciaba que el polaco dejaba la disciplina de Unicaja y por tanto, vía libre para su marcha al Barça, que podría hacerlo oficial en las próximas horas cuando ambos lleguen a un acuerdo económico. Desde Málaga aseguran que el Barça ha pagado parte de la rescisión aunque el conjunto azulgrana tiene una versión diferente, de no haber puesto ni un duro para liberarlo de su contrato.

Lo cierto es que el jugador ya es libre para buscarse su futuro que todo apunta al Barça. "Olek Balcerowski deja el Unicaja. El Club y el jugador han alcanzado un acuerdo por el cual el pívot polaco abandona la disciplina del equipo malagueño con el que tenía contrato en vigor. Balcerowski llegó a Málaga en el verano de 2024 procedente del Panathinaikos”, decía la nota de Unicaja.

105 partidos en Málaga

“En estas dos temporadas con la camiseta del Unicaja el polaco ha disputado un 105 partidos con unas medias de 7,2 puntos, 2,4 rebotes y 8,1 de valoración. En su período en Málaga Balcerowski ha conquistado una Copa del Rey, una Baskeball Champions League, una Supercopa Endesa y dos Copas FIBA Intercontinental. El Club agradece a Olek Balcerowski su profesionalidad y queremos trasmitirle los mejores deseos para su futuro, tanto en el plano deportivo como personal. ¡Mucha suerte, Olek!", finalizaba la nota.

Balcerowski, en el suelo, durante el partido entre el Unicaja CB y el Kids&Us Manresa / Gregorio Marrero

Una salida que parecía cantada después que el club hubiera decidido mirar en otra dirección ante un Balcerowski que contaba con el contrato más alto de la plantilla y que no entraba en los planes de Txus Vidorreta, por lo que el acuerdo ha llegado con relativa facilidad y Unicaja se desprende de un jugador que ya no le interesaba y el propio interés del pívot de salir ante la oferta blaugrana.

Con el aterrizaje de Balcerowski a la plantilla azulgrana gana un jugador de cupo, importante para la confección de la plantilla, y ya solo quedará por cerrar al pívot estrella que ha de ser el jugador determinante en el ‘cinco’ y que tomará el relevo de Moses Wright que acabará saliendo con dirección al Armani Milan.