Barça - Valencia Basket: horario y dónde ver por TV el partido de Euroliga

Barça y Valencia Basket se miden este viernes 10 de octubre en la tercera jornada de la Euroliga. Después de arrancar la competición europea la semana pasada con una doble jornada, el conjunto azulgrana busca el segundo triunfo consecutivo en el torneo continental para ponerse con balance positivo.

Te contamos a qué hora juega el FC Barcelona contra Valencia Basket y dónde ver online y en vivo el partido en España.

El Barça llega a la tercera jornada de la Euroliga tras haber dejado atrás un inicio exigente saldado con un aprobado. Joan Peñarroya y sus jugadores cayeron en la jornada inicial ante el Hapoel Tel Aviv por 103-87, en un duelo en el que fueron inferiores al cuadro israelí. Sobre el papel, la visita tres días más tarde al OAKA se planteaba como más difícil, pero el conjunto catalán se impuso justamente a Panathinaikos por 96-103.

Nico Laprovittola, en el partido de Euroliga ante Panathinaikos / Euroleague

Clyburn, protagonista azulgrana

En los dos partidos europeos, el protagonismo azulgrana ha sido para un Will Clyburn que ha sido capaz de anotar 23 puntos en cada uno de los encuentros. El alero americano está poniendo al servicio del equipo su amplia experiencia en una Euroliga que levantó con el CSKA Moscú en 2019, y su rápida adaptación en el equipo está siendo una gran noticia.

Will Clyburn ha firmado un gran inicio de temporada con el Barça / Euroleague

Valencia Basket llega en un gran momento de forma

Por su parte, Valencia Basket llega invicto al Palau en lo que va de temporada. Con la Supercopa Endesa bajo el brazo, el equipo entrenado por Pedro Martínez se apuntó un doble triunfo en su estreno en la Euroliga. Se impusieron a domicilio al Asvel por 77-80, mientras que en el estreno del Roig Arena, los taronja superaron a la Virtus por 103-94. En lo que va de competición, Sergio de Larrea, con 14,5 puntos de media por partido, y Darius Thompson y Nate Reuvers (14), son los máximos anotadores de Valencia.

Además, la casualidad ha querido que Barça y Valencia Basket se vuelvan a ver las caras tras el partido de Liga Endesa en el que se midieron el pasado domingo. La victoria se quedó en la capital del Turia (93-81) en un partido en el que Darius Thompson se fue hasta los 16 tantos, mientras que en el Barça, Clyburn también anotó 16.

El Barça arrancó la temporada ACB con una clara derrota ante Valencia Basket / ACB Photo - Miguel Ángel Polo

A QUÉ HORA JUEGA EL BARÇA ANTE VALENCIA BASKET

El partido entre el Barça y Valencia Basket de la 3ª jornada de la Euroliga se disputa en el Palau Blaugrana este viernes 10 de octubre a partir de las 20:30 horas (CET).

DÓNDE VER LA EUROLIGA POR TV

En España, el partido de la Euroliga entre Barça y Valencia Basket correspondiente a la 3ª jornada se podrá seguir por televisión a través de Movistar, en el canal Movistar Plus + (dial 7).

Además, SPORT ofrecerá la narración del partido, así como la última hora relacionada con el encuentro.