Baloncesto
Barça - Valencia Basket: a qué hora y dónde ver hoy el cuarto partido de la final por el título de la Liga Endesa por TV y en directo
Cuándo juega el FC Barcelona contra Valencia Basket de Liga Endesa y dónde ver online, en vivo desde España
Barça y Valencia Basket se enfrentan hoy miércoles 23 de junio en el cuarto partido de las finales de la Liga Endesa. El Palau Blaugrana acoge el cuarto partido de la serie, en el que el conjunto de Pedro Martínez puede alzarse como campeón. Valencia consiguió la victoria en el tercer encuentro y está a solo una de completar el doblete nacional. Te contamos a qué hora juega el FC Barcelona contra Valencia Basket y dónde ver online y en vivo el partido en España.
El Barça, contra las cuerdas
Aunque el Barça empezó por delante en la eliminatoria, Valencia ha sido capaz de darle la vuelta e imponer su ritmo en los siguientes encuentros. El conjunto de Xavi Pascual deberá ganar los dos restantes para conquistar la Liga Endesa.
El Barça tiró de épica en el primero para apuntárselo por 112-113 en un partido histórico: jamás se habían anotado tantos puntos en un encuentro de final ACB. Aquella noche, Will Clyburn (21) y Nico Laprovittola (20) fueron los máximos anotadores del conjunto azulgrana en el Roig Arena.
Montero, protagonista en las dos victorias
La historia cambió radicalmente en el segundo, con un Valencia Basket que atropelló al Barça por un contundente 102-75 en un duelo en el que los de Pedro Martínez fueron ampliamente superiores, mientras que Xavi Pascual y sus jugadores tan solo pudieron plantar cara en el segundo cuarto. Jean Montero, con 19 puntos, seis asistencias y cinco rebotes, fue una pesadilla para el conjunto catalán.
Con la victoria en el tercer encuentro, Valencia Basket recupera el factor pista. Si el Barça es capaz de ganar el cuarto partido, todo se decidiría en un quinto con sabor a final. El equipo de Xavi Pascual deberá rozar la excelencia, y tener a buen nivel tanto a Kevin Punter como Will Clyburn, para vencer a un rival que no levanta el pie del acelerador. El físico será decisivo en un partido que puede cerrar el curso de ACB.
Balance igualado a victorias
En lo que va de temporada, Barça y Valencia Basket se han enfrentado en siete ocasiones, con tres victorias para el Barça y cuatro para Valencia Basket. Los azulgranas ganaron los dos partidos de Euroliga, más el primero de la final, mientras que el conjunto de Pedro Martínez se apuntó el segundo y tercero de la serie por el título, más los dos de Liga Endesa de temporada regular.
A QUÉ HORA JUEGA HOY EL BARÇA ANTE VALENCIA BASKET
El cuarto partido entre Barça y Valencia Basket de la final del play-off de Liga Endesa se disputa en el Palau Blaugrana hoy miércoles 24 de junio a partir de las 20 horas (CEST).
DÓNDE VER LA LIGA ENDESA POR TV
En España, el partido del play-off de la Liga Endesa entre Barça y Valencia Basket se podrá seguir en televisión a través de DAZN y en Movistar, en el canal Movistar Plus (dial 7).
Además, SPORT ofrecerá la narración del partido, así como la última hora relacionada con el encuentro.
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