Barça - Valencia Basket: a qué hora y dónde ver hoy el tercer partido de la final por el título de la Liga Endesa por TV y en directo

Barça y Valencia Basket se enfrentan hoy lunes 22 de junio en el tercer partido de las finales de la Liga Endesa. La serie por el título viaja al Palau Blaugrana empatada a una victoria para cada equipo, de manera que el conjunto que logre imponerse en el duelo, ya contaría el miércoles con el primer 'match-ball' para ganar la ACB. Te contamos a qué hora juega el FC Barcelona contra Valencia Basket y dónde ver online y en vivo el partido en España.

Máxima igualdad

La final de la Liga Endesa no ha podido arrancar más igualada. Los dos asaltos han tenido a dos vencedores distintos, si bien es cierto que la manera en como se consiguieron dichos triunfos ha sido muy diferente.

El Barça tiró de épica en el primero para apuntárselo por 112-113 en un partido histórico: jamás se habían anotado tantos puntos en un encuentro de final ACB. Aquella noche, Will Clyburn (21) y Nico Laprovittola (20) fueron los máximos anotadores del conjunto azulgrana en el Roig Arena.

Nico Laprovittola y Jean Montero, en el Valencia Basket - Barça de la final ACB / ACB Photo - David Grau

Montero, protagonista en la victoria taronja

La historia cambió radicalmente en el segundo, con un Valencia Basket que atropelló al Barça por un contundente 102-75 en un duelo en el que los de Pedro Martínez fueron ampliamente superiores, mientras que Xavi Pascual y sus jugadores tan solo pudieron plantar cara en el segundo cuarto. Jean Montero, con 19 puntos, seis asistencias y cinco rebotes, fue una pesadilla para el conjunto catalán.

Jean Montero y Pedro Martínez / EFE

Ahora bien, el triunfo del Barça en el primer partido de la final les otorga el factor pista, y el cuadro azulgrana disputará los dos siguientes partidos de la serie en un Palau Blaugrana que aspira a ser el de las grandes ocasiones. Ganando los dos, el Barça sería campeón sin la necesidad de volver al Roig Arena.

Balance igualado a victorias

En lo que va de temporada, Barça y Valencia Basket se han enfrentado en seis ocasiones, con tres victorias repartidas para cada equipo. Los azulgranas ganaron los dos partidos de Euroliga, más el primero de la final, mientras que el conjunto de Pedro Martínez se apuntó el segundo de la serie por el título, más los dos de Liga Endesa de temporada regular.

Barça y Valencia Basket se enfrentan en la final de la Liga Endesa / EFE

A QUÉ HORA JUEGA HOY EL BARÇA ANTE VALENCIA BASKET

El tercer partido entre Valencia Basket y Barça de la final del play-off de Liga Endesa se disputa en el Palau Blaugrana hoy lunes 22 de junio a partir de las 20 horas (CEST).

DÓNDE VER LA LIGA ENDESA POR TV

En España, el partido del play-off de la Liga Endesa entre Barça y Valencia Basket se podrá seguir en televisión a través de DAZN y en Movistar, en el canal Dazn Baloncesto (dial 74).

Además, SPORT ofrecerá la narración del partido, así como la última hora relacionada con el encuentro.