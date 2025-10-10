Saltar al contenido principalSaltar al pie de página
Suscripción

sport

Directos
En Directo

En Directo

Baloncesto

Barça - Valencia Basket, en directo: tercera jornada de Euroliga, en vivo

El conjunto azulgrana recibe en el Palau al cuadro taronja tras haberse visto las caras en ACB el pasado domingo

Joel Parra, en un partido ante Valencia Basket

Joel Parra, en un partido ante Valencia Basket / ACB Photo - Miguel Ángel Polo

Ramon Palomar

Ramon Palomar

Barça y Valencia Basket se enfrentan en el Palau Blaugrana en la tercera jornada de la Euroliga.

Actualizar
Ver más

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas