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Barça - Valencia Basket, en directo hoy: resultado de la final del play-off de la Liga Endesa, en vivo

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Barça y Valencia Basket se enfrentan en la final de la Liga Endesa / Valentí Enrich

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Barça y Valencia Basket se enfrentan en el Palau Blaugrana en el cuarto partido de las finales de la ACB.

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