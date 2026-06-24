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Barça - Valencia Basket, en directo hoy: resultado de la final del play-off de la Liga Endesa, en vivo
Barça y Valencia Basket se enfrentan en el Palau Blaugrana en el cuarto partido de las finales de la ACB
Barça y Valencia Basket se enfrentan en el Palau Blaugrana en el cuarto partido de las finales de la ACB.
¿Cuándo se jugaría el quinto partido?
En caso de victoria del Barça, el quinto partido de la final tendría lugar en el Roig Arena el próximo sábado 27 de junio a partir de las 20h (CEST). Allí, el conjunto azulgrana se impuso en el primer asalto de la serie (112-113) y perdió en el segundo (102-75)
El Barça, todo o nada
El conjunto azulgrana está obligado a derrotar hoy a Valencia Basket para igualar la final y forzar el quinto partido. El Palau volverá a estar al lado del equipo, y el Barça intentará no terminar hoy la temporada
¡Empezamos!
¡Muy buenas tardes! Arrancamos el directo del cuarto partido de las finales de la Liga Endesa entre Barça y Valencia Basket. Los azulgranas buscan igualar la eliminatoria ante un conjunto taronja que hoy, en el Palau Blaugrana, tiene el primer 'match-ball' para alzarse con el título. El partido arranca a partir de las 20h (CEST), y en SPORT, viviremos en primera persona todo lo que ocurra desde el pabellón culé. ¡Vamos allá!
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