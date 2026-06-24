Barça - Valencia Basket, en directo hoy: resultado de la final del play-off de la Liga Endesa, en vivo

¡Empezamos!

¡Muy buenas tardes! Arrancamos el directo del cuarto partido de las finales de la Liga Endesa entre Barça y Valencia Basket. Los azulgranas buscan igualar la eliminatoria ante un conjunto taronja que hoy, en el Palau Blaugrana, tiene el primer 'match-ball' para alzarse con el título. El partido arranca a partir de las 20h (CEST), y en SPORT, viviremos en primera persona todo lo que ocurra desde el pabellón culé. ¡Vamos allá!