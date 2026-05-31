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Barça - Valencia Basket, en directo: Liga Endesa de baloncesto, en vivo
Barça y Valencia Basket se enfrentan en el Palau Blaugrana en la jornada 33 de la Liga Endesa
Albert Miranda
Barça y Valencia Basket se enfrentan en el Palau Blaugrana en la jornada 33 de la Liga Endesa.
Barça Basket - Valencia Basket | 27-46 21'
¡ARRANCA LA SEGUNDA PARTE EN EL PALAU!
Barça Basket - Valencia Basket | 27-46 DESCANSO
Durante la primera parte, Valenvia Basket ha sido muy superior al Barça. Los valencianos iban a otra velocidad: de piernas, de brazos, atentos a los rebotes, etc. Llevan una distancia de 19 puntos, pero podría haber sido más si llegan a estar algo más precisos.
Barça Basket - Valencia Basket | 27-46 DESCANSO
Distancia de casi 20 puntos para Valencia Basket. De hecho, Joel Parra ha dicho en declaraciones para DAZN: "Tenemos que venir a jugar". Veremos como empieza la seguna parte.
Barça Basket - Valencia Basket | 27-46 DESCANSO
¡¡¡¡PITOOOS EN EL PALAU!!!!
Barça Basket - Valencia Basket | 27-46 20'
¡FINAL DEL SEGUNDO CUARTO Y DE LA PRIMERA PARTE!
Barça Basket - Valencia Basket | 27-44 19'
¡Canastón de Taylor!
Barça Basket - Valencia Basket | 27-42 19'
Falta personal de Parra.
Barça Basket - Valencia Basket | 27-42 18'
Minutos de muchos fallos en el Palau.
Barça Basket - Valencia Basket | 25-40 17'
¡TRIPLEEE DE COSTELLOOOOOOO!
Barça Basket - Valencia Basket | 25-37 16'
Otros dos puntos de Parra que hace pedir tiempo muerto al entrenador de Valencia Basket.
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