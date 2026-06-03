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Baloncesto

Barça - UCAM Murcia: horario y dónde ver por TV el partido del play-off de la Liga Endesa

A qué hora juega el FC Barcelona contra UCAM Murcia de Liga Endesa y dónde ver online, en vivo desde España

Barça y UCAM Murcia se enfrentan en el play-off de la Liga Endesa

Barça y UCAM Murcia se enfrentan en el play-off de la Liga Endesa / EFE

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Marc del Río

Marc del Río

Barcelona

Barça y UCAM Murcia se enfrentan este jueves 4 de junio para disputar el segundo partido de la ronda de cuartos de final del play-off de la Liga Endesa. Tras la victoria azulgrana en el primer partido de la serie, Xavi Pascual y sus jugadores disponen del primer 'match-ball' para lograr el pase a las semifinales, ya que esta primera serie en la lucha por el título, se resuelve al mejor de tres partidos. Te contamos a qué hora juega el FC Barcelona contra UCAM Murcia y dónde ver online y en vivo el partido en España.

El Barça recuperó el factor pista

El Barça regresa al Palau tras haber recuperado el factor pista en la eliminatoria ante el cuadro murciano. El conjunto azulgrana olvidó la dolorosa derrota cosechada el pasado domingo ante Valencia Basket, y en el Palacio de los Deportes de Murcia, el equipo vivió una 'resurrección', mostrando una versión muy diferente respecto a la mostrada frente al cuadro taronja.

El conjunto de Pascual se impuso por un contundente 68-91, en una brillante actuación del equipo culé tanto en ataque como en defensa. Darío Brizuela, que firmó una excepcional primera parte, fue el máximo anotador del Barça en el choque con 18 puntos. Le acompañaron en la anotación Will Clyburn, con 12 tantos, y Juani Marcos, Jan Vesely y Youssoupha Fall, todos ellos con 10 puntos.

Darío Brizuela, en un partido con el Barça

Darío Brizuela, en un partido con el Barça / ACB Photo - José Manuel Casares

Las debilidades de UCAM Murcia

El Barça fue superior en la batalla por el rebote (34-39), y los suplentes anotaron 47 puntos, mientras que los del cuadro de Sito Alonso se quedaron únicamente en 24. La plantilla azulgrana estuvo muy efectiva desde la línea exterior, por encima del 50% (11/20) de acierto exterior, mientras que UCAM se quedó en un discreto 21%.

El conjunto azulgrana intentará que David DeJulius viva un partido discreto tal y como ocurrió en el primer asalto de la serie. El mejor jugador de los murcianos se quedó en ocho puntos, con un discreto 3/11 en el tiro de campo. Además, Michael Forrest o Toni Nakic dejaron muy solo en anotación a Kelan Martin, máximo anotador murciano del partido del martes con 12 puntos.

David DeJulius y Juani Marcos, en el UCAM Murcia - Barça de play-off

David DeJulius y Juani Marcos, en el UCAM Murcia - Barça de play-off / EFE

A QUÉ HORA JUEGA EL BARÇA ANTE UCAM MURCIA

El partido entre Barça y UCAM Murcia de los cuartos de final del play-off de Liga Endesa se disputa en el Palau Blaugrana este jueves 4 de junio a partir de las 19 horas (CEST).

DÓNDE VER LA LIGA ENDESA POR TV

En España, el partido del play-off de la Liga Endesa entre Barça y UCAM Murcia se podrá seguir en televisión a través de DAZN y en Movistar a través del canal DAZN Baloncesto (dial 74).

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Además, SPORT ofrecerá la narración del partido, así como la última hora relacionada con el encuentro.

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