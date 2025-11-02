Directo SPORT
ACB
Barça - UCAM Murcia, en directo: quinta jornada de la Liga Endesa, hoy en vivo
El cuadro azulgrana busca mantener su racha en el Palau Blaugrana
Albert Miranda
Barça y UCAM Murcia se enfrentan este domingo a las 17:00 horas en el Palau Blaugrana de Barcelona para la quinta jornada de la Liga Endesa.
Barça - UCAM Murcia | 26-42 2n Cuarto
Parcial de 5-0 del Barça que recorta distancia a Ucam Murcia. Buena reacción tras el tiempo muerto del Peñarroya.
Barça - UCAM Murcia | 23-42 2n Cuarto
Buena jugada personal de Shengelia y pone el 23- 42 en el marcador.
Barça - UCAM Murcia | 21-42 2n Cuarto
¡Otrooo tripleeeee de Ucaaaaaam Murciaaaa! Peñarroya tiene que pedir otro tiempo muerto porque los visitantes doblan al Barça en puntos.
Barça - UCAM Murcia | 21-39 2n Cuarto
Forrest anota dos de los tres tiros libres y recibe la posesión Ucam.
Barça - UCAM Murcia | 21-37 2n Cuarto
¡Otraaaa técnicaaa más! Ahora los colegiados se la señalan a Peñarroya.
Barça - UCAM Murcia | 21-37 2n Cuarto
¡Vesely expulsaadoooo! Doble técnica: una por insultar y la otra por lanzar el balón al colegiado.
Barça - UCAM Murcia | 21-37 1er Cuarto
¡TRRIIIPLEEEE DE JUAN Y MARCOOOS!
Barça - UCAM Murcia | 18-37 1er Cuarto
¡Tripleeee de Forreeeeeest!
Barça - UCAM Murcia | 16-34 2n Cuarto
¡Arrancaaaa el segundo cuartooo en el Palaaau!
Barça - UCAM Murcia | 16-34 1er Cuarto
¡Finaaaaal del primer cuartooo en el Palaauu! Forrest ha anotado otros tres tiros libres, tras una falta de Vesely. La diferencia acaba en 18 puntos arriba a favor de Ucam Murcia. En estos primeros 10 minutos, los visitantes han estado mejores. Si el Barça quiere remontar, tendrá que elevar la intensidad y la efectividad de tiros.
