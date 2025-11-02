Saltar al contenido principalSaltar al pie de página
Barça - UCAM Murcia, en directo: quinta jornada de la Liga Endesa, hoy en vivo

El cuadro azulgrana busca mantener su racha en el Palau Blaugrana

El Barça necesita a un Vesely recuperado

El Barça necesita a un Vesely recuperado / VALENTÍ ENRICH

Albert Miranda

Barça y UCAM Murcia se enfrentan este domingo a las 17:00 horas en el Palau Blaugrana de Barcelona para la quinta jornada de la Liga Endesa.

