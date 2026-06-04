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Barça - UCAM Murcia, en directo hoy: resultado del partido del play-off de la Liga Endesa, en vivo

Barça y UCAM Murcia se enfrentan en el Palau Blaugrana en el segundo partido de cuartos de final del play-off de la Liga Endesa

Barça y UCAM Murcia se enfrentan en el play-off de la Liga Endesa

Barça y UCAM Murcia se enfrentan en el play-off de la Liga Endesa / ACB Photo - Eric Alonso

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Barça y UCAM Murcia se enfrentan en el Palau Blaugrana en el segundo partido de cuartos de final del play-off de la Liga Endesa.

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