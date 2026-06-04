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Barça - UCAM Murcia, en directo hoy: resultado del partido del play-off de la Liga Endesa, en vivo
Barça y UCAM Murcia se enfrentan en el Palau Blaugrana en el segundo partido de cuartos de final del play-off de la Liga Endesa
Sergi Bescós I Lázaro
Barça y UCAM Murcia se enfrentan en el Palau Blaugrana en el segundo partido de cuartos de final del play-off de la Liga Endesa.
¡Ya tenemos el 5 inicial de UCAM!
¡Este es el 5 inicial de Sito Alonso!
Xavi Pascual cuenta con dos jugadores que han sido de gran valor en este tramo final de temporada. Juani Marcos, que el otro día jugó de inicio, y Fall, que fue clave en ambos lados de la pista en la vicioria del pasado martes, han demostrado estar en un buen nivel en un momento clave de la temporada.
Palabras de Xavi Pascual antes del encuentro
''Tenemos que entender que el partido vuelve a empezar. Las sensaciones positivas quedan allí y tenemeos que trabajar mucho''
''Tenemos que estar muy atentos a los que nos plantee UCAM Murcia''
Comentario rápido de Sito Alonso antes del partido
''Fue nuestro pero partido de la temporada''
''Quiero que mi equipo disfrute, que sean ellos mismos''
¡Ambos equipos ya preparan el partido sobre la pista!
Momento ideal para el Barça para intentar dar un golpe sobre la mesa en una temporada difícil. En el primer partido vimos una gran actuación colectiva del equipo y con jugadores como, Brizuela con 18 puntos y Clyburn con 12, liderar a los culés en la victoria en casa del UCAM Murcia
El Barça busca su billete para semis
Tras la gran victoria del pasado martes en casa del UCAM Murcia, los de Xavi Pascual buscarán pasar a semi finales por la vía rápida.
Por su parte, el UCAM Murcia visita el Palau tras dar una mala imágen en el primer partido de la eliminatoria. Con un 15 de 37 en tiros de dos y 6 de 28 en tiros de tres, los de Sito Alonso se la juegan hoy en Barcelona si quieren seguir vivos en los Playoffs.
¡Muuuuy buenas tardes desde el Palau Blaugrana!
¡Hola Holaa Holaaaa! Bienvenid@s al directo del segundo partido entre FC Barcelona y UCAM Murcia correspondiente a los cuartos de final de los Playoffs de la Liga Endesa
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