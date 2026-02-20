En Directo
Baloncesto
Barça - UCAM Murcia, en directo hoy: resultado del partido de la Copa del Rey de baloncesto, en vivo
Sigue en directo el partido de cuartos de final de la Copa del Rey de baloncesto entre Barça y UCAM Murcia
Ramon Palomar
Barça y UCAM Murcia se enfrentan en el Roig Arena en los cuartos de final de la Copa del Rey de baloncesto.
UCAM Murcia llega a la Copa en muy buen estado de ánimo, y clasificado en la quinta plaza, y se quedó muy cerca de ser cabeza de serie, que finalmente se lo llevó Kosner Baskojnia, que ha superado esta tarde a La Laguna Tenerife....
Con la presencia de los tres lesionados, ya recuperados, se quedan fuera los jóvenes que han ayudado al equipo en las últimas semanas
Aunque esto es la Copa, y hablar del posible título blaugrana es adelantarse mucho a los acontecimientos porque como dicen siempre jugadores y técnicos, hay que ir partido a partido....
Xavi Pascual busca su primer título en su segunda etapa en el club y la que sería la cuarta en su carrera después de haber ganado en su primer periplo de blaugrana, aunque también perdió unas cuantas ante el Madrid
El Barça llega a la cita tras la cómoda victoria ante el Bàsquet Girona en el Palau el pasado domingo, y han podido preparar la Copa con tramquilidad a la espera de conocer el estado de los lesionados, que finalmente se ha desvelado su presencia en el partido
Recordemos que los azulgrana han perdido los dos encuentros de Liga Endesa ante los de Sito Alonso, por lo que la moral del cuadro murciano debe ser alta, aunque un partido de Copa es completamente diferente al resto, así que mirar resultados previos quizá no sea realmente importante...
El UCAM Murcia se presenta como un rival temible, muy duro en defensa, con acciones siempre al límite y que tiene jugadores ofensivos de calidad, por lo que no resultará el duelo nada fácil para los de Xavi Pascual, que buscan el primer título importante en los dos últimos dos años, y la primera Copa desde 2022
No sabemos exactamente el estado físico de los tres, pero a nivel anímico del grupo, será importante que estén para aportar los minutos que puedan y ayudar al equipo a alcanzar las semifinales de esta Copa del Rey....
Sin duda, una gran noticia para el equipo de Xavi Pascual que podrá contar con los tres jugadores mientras que el damnificado será Miles Norris, que se queda fuera....
Pues el Barça acaba de publicar en las redes que Kevin Punter, Vesely y Satoransky FINALMENTE ESTARÁN EN EL DUELO
