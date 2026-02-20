Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Barça - UCAM Murcia, en directo hoy: resultado del partido de la Copa del Rey de baloncesto, en vivo

Sigue en directo el partido de cuartos de final de la Copa del Rey de baloncesto entre Barça y UCAM Murcia

Barça y UCAM Murcia se enfrentan en los cuartos de final de la Copa del Rey baloncesto 2026

Barça y UCAM Murcia se enfrentan en los cuartos de final de la Copa del Rey baloncesto 2026 / ACB Photo - Eric Alonso

Ramon Palomar

Barça y UCAM Murcia se enfrentan en el Roig Arena en los cuartos de final de la Copa del Rey de baloncesto.

