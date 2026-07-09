El Barça tuvo atado a Jean Montero...¡y Xavi Pascual frenó la operación!

La secretaría técnica del Barça llevaba muchas semanas trabajando en la confección de la plantilla para la próxima temporada mientras llegaban los play-offs de la Euroliga y a pesar de no haber alcanzado los cuartos de final con Xavi Pascual en el banquillo, ya se estaban lanzando las redes a por jugadores que interesaba añadir a la plantilla para la campaña 2026-27.

Y uno de los jugadores en los que había puesto la mirada el Barça era el base del Valencia Basket, Jean Montero, que estaba firmando una temporada brillante con el conjunto ‘taronja’ y que eclosionó definitivamente en la parte final de la campaña, especialmente en la Euroliga y también en la Liga Endesa.

La dirección deportiva azulgrana veía en el base dominicano el estilo de jugador que querían añadir a grupo en esa idea de realizar una baloncesto eléctrico y con mucha capacidad ofensiva, como demostró el conjunto de Pedro Martínez.

Jean Montero llevó de cabeza al Barça en la final de la Liga Endesa / Germán Caballero

Montero dio el 'sí', y Pascual, el 'no'

Según ha podido saber SPORT, el Barça le presentó una oferta a Montero para las próximas temporadas y el jugador estaba dispuesto a dar el salto al Barça en su constante y brillante evolución como jugador para convertirse en una de las estrellas de la Euroliga.

Aunque la operación no pudo concretarse porque en el momento de presentar al todavía técnico del Barça Xavi Pascual la opción de fichar al dominicano, el entrenador de Gavà prefirió decantarse por el veterano estadounidense Mike James al que consideraba mucho más determinante que el joven base.

Una decisión de Pascual que llevó a frenar el interés blaugrana para entrar en negociación con James, que también había aceptado volver a la Liga Endesa con el Barça y especialmente con Pascual en el banquillo blaugrana.

Adiós a Pascual

Aunque la decisión de Pascual de romper su vinculación con el Barça- que todavía no se ha concretado a la espera del dinero de la cláusula de rescisión procedente de Dubai-, acabó también por dinamitar el fichaje de James, que decidió romper su vinculación con los blaugrana cuando ya tenía decidido venirse a Barcelona.

Xavi Pascual pidió a Mike James, y al final, no estarán en el Barça ni uno ni otro / ACB Photo - David Grau

Solo unas semanas después, el trabajo de la secretaría técnica se vino abajo en la búsqueda de un director de juego cuando tenían claro que Montero era el hombre, aunque acabaron siguiendo las directrices de Pascual, que tampoco estará al frente del Barça el próximo año.

La dirección deportiva, tras dejar atrás la opción de James, ya tiene acuerdos con otros dos directores de juego, Justin Robinson y Umoja Gibson que tendría que anunciar en las próximas semanas cuando los contratos estén preparados para hacerse públicos.

Bartzokas, feliz con Montero

Olympiacos presentó la nueva camiseta con Montero en una de ellas / OLYMPIACOS

El gran beneficiado de contar con los servicios de Jean Montero para las próximas temporadas es el campeón de Europa, el Olympiacos de Giorgios Bartzokas, que hizo una valoración de la llegada del base dominicano. Georgios Bartzokas sobre el fichaje de Jean Montero

Georgios Bartzokas compartió una interesante perspectiva sobre la decisión de Montero de unirse al Olympiacos y destacó lo que el sistema del club puede ofrecer a los nuevos jugadores. “Creemos que les damos libertad a nuestros jugadores; simplemente establecemos ciertas reglas sobre cómo debemos jugar. Montero y Miller-McIntyre, nuestros dos fichajes, valoraron que esto les aportará aspectos importantes para sus carreras”, dijo el técnico griego.