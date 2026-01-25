El Barça, a por el triunfo más deseado pensando en la Copa

El Barça afronta hoy en el Palau (19.30 h.) el encuentro más importante hasta el momento de la temporada en Liga Endesa, con la visita del peligroso La Laguna Tenerife, y que en caso de victoria, certifique a los blaugrana como cabeza de serie en la próxima Copa del Rey, que se disputará en Valencia del 19 al 22 de febrero próximo.

Los azulgrana se presentan en casa este domingo, en encuentro correspondiente a la decimoséptima jornada de Liga Endesa, con 12 victorias y solo cuatro derrotas, en la segunda plaza compartida con Valencia Basket, que le supera en ‘basket-average’.

Con el objetivo de finalizar entre los cuatro primeros al final de la jornada del domingo, el equipo de Xavi Pascual sabe que se asegura acabar entre esos primeros cuatro con un triunfo ante el equipo de Txus Vidorreta, que al mismo tiempo está luchando por la última plaza que resta por asignar de cara al torneo copero.

El Barça es una piña, juegue quién juegue, pensando en seguir sumando triunfos como ante el ASVEL / FCB

Un motivado La Laguna Tenerife

Por ello, el Barça sabe que tendrá enfrente a un motivado La Laguna Tenerife, que no dará ningún respiro a los blaugrana, en sus opciones de meterse en el torneo copero, al tiempo que los de Pascual tampoco querrán dar su brazo a torcer, conscientes que un triunfo más les dará esa privilegiada posición entre los cuatro primeros, de cara a los posibles cruces en la Copa de Valencia.

El conjunto azulgrana llega en un momento excepcional, dejando atrás su peor momento desde la llegada de Xavi Pascual que coincidió con la dura derrota en Madrid el viernes pasado, junto a un aprobado justito en la victoria en la pista del Burgos.

Pero ese momento de dudas se ha disipado totalmente esta semana después que el equipo haya realizado dos buenos encuentros y que finalizó con victoria, sufriendo ante el París Basketball, con canasta final de Darío Brizuela, y gran segunda mitad en la visita al ASVEL Villeurbanne, con un Kevin Punter que vuelve por sus fueros después de dos malos encuentros que coincidió con el bajón blaugrana.

Un Barça a pleno rendimiento

La realidad es que este Barça sigue funcionado a pleno rendimiento y a un ritmo de victorias vertiginoso, habiendo sumando ocho victorias de los nueve encuentros en este mes de enero, lo que indica el esfuerzo mental de este Barça, que no baja la guardia gracias al deseo de Pascual, que quiere al equipo ‘enchufado’ en cualquier situación y rival.

En el Barça todos suman, como Miles Norris, que empezó sin apenas presencia y Pascual le ha devuelto la confianza / FCB

Y ante La Laguna Tenerife no será una excepción. El Barça ya está avisado de la peligrosidad de los tinerfeños, que ya se impusieron en el último encuentro de Liga Endesa en el Palau, en marzo pasado (92-95) y con jugadores tan determinantes como el ex blaugrana, Marcelinho Huertas o el pívot georgiano, Shermadini.

Un equipo que llega dispuesto a sorprender a los blaugrana y acabar con esa racha triunfal de 10 victorias consecutivas que le ha permitido dar la vuelta a la tortilla, y pasar de un 2-4 inicial en la Liga Endesa, a situarse muy cerca del Madrid, que lidera con 14-2.

Un Barça que no piensa dar tregua y conseguir un nuevo triunfo, quizá el más importante de esta primera vuelta, que le abra las puertas de par en par a ser cabeza de serie y empezar a soñar con un título de Copa después de una larga sequía.