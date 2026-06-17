El Barça trata de convencer a Nikola Kusturica para que siga un año más de blaugrana

El Barça trata de centrarse en la gran final de la Liga Endesa dónde le espera una serie muy complicada aunque con toda la confianza del mundo para hacer frente a un Valencia Basket que parece intratable.

Aunque también tiene que atender temas que afectan a la futura composición de la plantilla blaugrana de cara al próximo año. Y uno de los temas abiertos ahora mismo es la continuación del joven jugador serbio, Nikola Kusturica.

La promesa azulgrana, que ya viene de una temporada compartiendo minutos con el equipo de la Liga U además de viajar y entrenar de manera regular con el Barça, ahora le llegan ‘cantos de sirena’ de los equipos universitarios norteamericanos que le han tentado para que decida dar ya el salto a la NCAA.

Nikola Kusturica ha tenido varias oportunidades de jugar, incluso en duelos de Euroliga / CHRISTOPHE PETIT TESSON / EFE

Una decisión por llegar

Una decisión que todavía no ha tomado, y el Barça, ante el ‘bombardeo’ de ofertas que le han llegado al júnior de primer año, intenta convencerle que todavía puede seguir creciendo en el Barça y le ha ofrecido formar parte del plantel del primer equipo mientras acaba de cursar sus estudios y ya la temporada siguiente, poder marchar a Estados Unidos si es su deseo.

Una decisión que Kusturica deberá tomar en breve ya que tiene las ofertas encima de la mesa, y la idea es que se incorpore a alguno de los equipos que le han hecho llegar propuestas como Carolina del Norte o Kentucky, aunque oficialmente no haya cumplido todavía los 18 años (nació en Novi Sad, Serbia el 30 de abril de 2009).

El serbio ha ayudado a completar las convocatorias del Barça con los lesionados y ha entrenado de manera regular con el primer equipo / Dani Barbeito / SPO

Kusturica podría seguir el camino de otros canteranos blaugranas como Dame Sarr (Duke) u otros que se incorporarán en breve como Joaquim Boumtje Boumtje o Sayon Keita y dejar al Barça ‘plantado’ cuando parecía que iba a seguir una temporada más antes de evaluar su marcha a Estados Unidos.

Ya ha jugado en el primer equipo

Kusturica, que ya ha recibido los elogios de los principales ojeadores estadounidenses, ha tenido cierto protagonismo en el primer equipo jugando hasta ocho encuentros y siempre con muy buenas sensaciones.

Kusturica también ha tenido oportunidades con Xavi Pascual / Gorka Urresola Elvira / SPO

Muchos equipos desean incorporarlo este próximo año ante la posibilidad de que acabe siendo elegido muy pronto en el draft. Varios portales de Estados Unidos se sitúa a Kusturica como uno de los picks más altos para el Draft 2028.

Algunos sitúan al serbio entre las tres primeras elecciones, junto a talentos como CJ Rosser o Marcus Spears Jr. El Barça tiene a un jugador de una gran proyección y la NCAA quiere aprovecharlo antes de que quiera dar el salto a la NBA. Veremos si lo convence de seguir de blaugrana un año más.