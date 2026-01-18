Confidencial SPORT
Baloncesto
El Barça traslada a la NBA que renovará con la Euroliga
La cúpula de la sección se reunió con el comisionado de la NBA, Adam Silver, en un encuentro en el que también estuvo presente Pau Gasol
La posible entrada del Barça al proyecto que la NBA pretende desplegar en Europa a partir de 2027 tendrá que esperar. El club azulgrana renovará su vinculación con la Euroliga para los próximos 10 años, si bien es cierto que no se cierra ninguna puerta en el futuro, ya que la voluntad es que el equipo de baloncesto dispute siempre la mejor competición disponible.
Así lo trasladó la cúpula azulgrana a la representación de la liga americana en una reunión que tuvo lugar en Londres este mediodía. Aprovechando que en la capital británica se disputa un encuentro de liga regular entre Memphis Grizzlies y Orlando Magic, Josep Cubells, directivo responsable del Barça de basket, su mano derecha, Jordi Trias, y Marta Canós, directora de estrategia del Barça, se desplazaron al Reino Unido para conocer novedades sobre el proyecto de la NBA Europea.
Cumbre en Londres entre la cúpula del Barça y la de la NBA
Allí se reunieron con el comisionado, Adam Silver, el adjunto de la liga Mark Tatum y George Aivazoglou, Managing Director de NBA Europa y Oriente Medio.
Además, también estuvo presente Pau Gasol, con pasado en ambas partes, y cuyo punto de vista siempre es interesante. El Barça se desplazó a Londres para conocer todos los detalles de ese desembarco, prácticamente inminente, que planea la NBA en nuestro baloncesto de la mano de la FIBA.
Una reunión reinada por la cordialidad
SPORT pudo saber que la cordialidad reinó en dicho encuentro, en el que el Barça anunció que renovará un vínculo con la Euroliga que expira a finales de esta temporada. Una continuidad en la competición europea que tendrá una cláusula de salida en el futuro, en caso de que el club decida unirse a la NBA europea más adelante.
La voluntad del Barça es la de jugar en el mejor torneo continental, y a día de hoy y en el corto plazo, la Euroliga es la competición reina del viejo continente.
Habrá más encuentros en el futuro
Una decisión que la cúpula de la NBA aceptó con naturalidad, dejando abiertos nuevos encuentros en el futuro, para cuando el proyecto que pretende desembarcar en Europa en los próximos años esté más maduro.
Tras este encuentro, tan solo quedará que el Barça ratifique la renovación con la Euroliga para los próximos 10 años en la Asamblea que la Junta Directiva celebrará el próximo 22 de enero. La Euroliga respira aliviada al asegurarse la contunidad de uno de los clubes más importantes que la integran.
