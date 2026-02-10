El Barça también tiene tiempo para causas solidarias

Un grupo de cuatro internos del Centro Penitenciario de Jóvenes de Catalunya tuvo la ocasión el pasado 14 de enero de visitar el Palau Blaugrana y conocer a los embajadores azulgranas del programa que implementa la Fundación Barça y que forma parte de la acción social en colaboración con la Euroliga de baloncesto 'One Team'. Se trata de Willy Hernangómez, Juan Núñez y Juani Marcos.

En el caso del Barça, One Team tiene como objetivo favorecer mediante los valores del deporte, en este caso el baloncesto, la reinserción de jóvenes internos en instituciones penitenciarias.

Los jóvenes presenciaron el entrenamiento del primer equipo de baloncesto y, una vez terminado, saltaron a la pista del Palau para saludar a los jugadores, que mostraron una gran receptividad y complicidad con estos chicos. A continuación, les invitaron a realizar diversos lanzamientos a canasta entre risas y bromas.

Willy Hernangómez charla con los chicos que acudieron de visita al Palau dentro del programa 'One Team' de la Euroliga / FCB

Programa social de la Euroliga

Los embajadores expresaron su compromiso y entusiasmo por participar en el proyecto y contribuir así a mejorar el futuro de estos jóvenes. "One Team" es un programa social creado por la Euroliga y, en el caso del Barça, la implementación corre a cargo de la Fundación FC Barcelona.

El proyecto se desarrolla semanalmente en el Centro Penitenciario de Jóvenes de Catalunya, utilizando el baloncesto como herramienta de crecimiento personal y comunitario para favorecer la reinserción social del grupo de jóvenes beneficiarios.Además de estas sesiones semanales, a lo largo del año se llevan a cabo diversas acciones como las visitas que los jóvenes realizan a las instalaciones del Barça o las que realizan los propios jugadores y embajadores del programa en el centro penitenciario