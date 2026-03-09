El Barça ya es tercero en la Liga Endesa a la espera de tres duelos de autentico vértigo

El Barça logró una contundente victoria en la pista del Río Breogán este domingo (78-109) que ayudó a disipar por completo las dudas que el equipo había levantado de nuevo después de la eliminación en las semifinales de la Copa del Rey y dos derrotas consecutivas en la Euroliga, que encendieron las luces de alarma.

Aunque la paliza al conjunto gallego tuvo un premio añadido como la tercera plaza en solitario de la Liga Endesa, con 15 victorias y seis derrotas, dejando atrás , aunque a una sola victoria, a Kosner Baskonia, UCAM Murcia y Unicaja.

El conjunto murciano perdió su condición de tercer clasificado después de perder en la pista del Valencia Basket, y dejara los blaugrana en esa tercera plaza en solitario.

Un vuelco con Pascual

Con la llegada de Pascual, el equipo azulgrana dio un vuelco completo a la clasificación en Liga Endesa, a la que llegó con un record negativo de 2-4 y que llevó a la destitución de Joan Peñarroya. Desde que tomó el mando del equipo el técnico de Gavà, el record es de 13-2, demostrando que fue un acierto ponerlo al frente del grupo, y que las derrotas en la competició liguera solo han sido ante La Laguna Tenerife y UCAM Murcia.

Pascual le ha dado una consistencia al Barça que le permite luchar por los primeros puestos de la Liga Endesa / FCB

Aunque con 13 jornadas por delante para concluir la fase regular, las posiciones de play-off siguen completamente en el aire, con solo el Madrid con una renta muy amplia al frente de la clasificación tras su triunfo agónico ante el DreamLand Gran Canaria (19-2) y la diferencia entre el segundo, el Valencia Basket (16-5) y el octavo, La Laguna Tenerife (12-9) es de apenas cuatro victorias.

El Barça ya tiene a tiro al equipo que parece más en forma de la competición, el Valencia Basket, por lo que el primer objetivo que se han marcado es darles caza en la tabla, y cuanto antes mejor.

Penya, Madrid y Unicaja, los próximos

Aunque no pueden despistarse nada porque por detrás la igualdad es muy grande, y un traspié puede llevar a muchos cambios en la clasificación, y más con los tres próximos encuentros que pueden marcar la suerte blaugrana.

Al Barça le vienen tres partidos de órdago, con la visita del Madrid al Palau en dos semanas / FCB

Precisamente el próximo duelo es ante un eufórico ASISA Joventut con la incorporación de Jabari Parker y que también está luchando por asegurarse una plaza en los play-offs y solo se encuentra a dos victorias del Barça, en la séptima posición (13-8) por lo que un triunfo verdinegro en el Olímpic este domingo (18.30) recortaría diferencias con los blaugrana.

Y a la siguiente semana, otro plato fuerte, con la visita del líder al Palau, el Real Madrid, un duelo que se antoja clave para ver las opciones reales de este Barça de acabar en esos primeros cuatro puestos de la clasificación. De nuevo en el Palau, el tercer rival de postín será el Unicaja, que también tiene en juego su puesto en los play-offs. Tres encuentros que definirán si este Barça tiene madera de posible campeón.