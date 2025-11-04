El Barça suspira por Laprovittola para el Clásico

La nueva temporada azulgrana empezó con esperanza y brillo después que uno de los jugadores más determinantes del Barça, el argentino Nicolás Laprovittola, se uniera con éxito al grupo después de una larga lesión que lo tuvo KO durante 10 meses.

Aunque la realidad es que su aportación en la nueva campaña ha sido tan explosiva como corta. En Euroliga, brilló en el segundo encuentro en la victoria en el OAKA ante el Panathinaikos, con 15 puntos y nueve asistencias.

Unas molestias del base en el aductor de su pierna izquierda, le dejó KO desde inicios de octubre. Ahora, el objetivo es que se recupere a tiempo y pueda medirse al Madrid este viernes. No es seguro pero tampoco está descartado y habrá que esperar al jueves para saber si estará de vuelta. Todo el mundo le espera.

Laprovittola sigue un encuentro desde la banda junto al descartado Norris y el general mánager, Juan Carlos Navarro / Valentí Enrich / SPO

El 'nuevo' Laprovittola, a cuentagotas

El base llegó a la pretemporada dispuesto a hacer borrón y cuenta nueva de su desdicha con su rotura de los ligamentos cruzados con afectación al menisco externo de la rodilla derecha, y su vuelta al equipo produjo un efecto revitalizador del grupo por su capacidad de liderazgo, dirección de juego y también anotación.

Aunque apenas unas semanas después de iniciada la temporada, la realidad es que Joan Peñarroya ha podido apenas contar con el jugador de Morón en pocos encuentros, debido a unos problemas musculares, y su ausencia, como no puede ser de otra manera, se está haciendo notar y mucho.

La esperanza que tienen los aficionados y también el técnico es si el viernes ya podrá contar con el base argentino, que sigue siendo el jugador clave de este equipo aunque vayan pasando lo años.

El base se está preparando para volver en el Clásico aunque todavía no está confirmado que jugará / Valentí Enrich / SPO

Problemas en la dirección

El técnico azulgrana está teniendo muchos problemas para que el juego se canalice de manera correcta en la pista. Tomas Satoransky no acaba de encontrar la regularidad a pesar de haber dado un paso adelante en la anotación mientras que Juani Marcos necesita más tiempo en pista para ganar confianza. Con Juan Núñez lesionado de larga duración, las opciones del técnico de Terrassa se reducen.

La realidad es que no hay tiempo para probaturas porque las jornadas de Euroliga y Liga Endesa pasan a un ritmo vertiginoso, y Peñarroya ha tenido que echar mano de Brizuela e incluso Punter para subir el balón a la espera del regreso del argentino, que parece estar muy cerca. O al menos esa es la impresión viendo cómo trabaja para su vuelta.

El Barça necesita a Lapro en la pista, y él es el primero en lamentar este mes que ha estado ausente / Valentí Enrich / SPO

Y es que la ilusión del jugador y del club con su vuelta tras su larga travesía por el desierto, era más que evidente, unido a los fichajes realizados en la nueva temporada. Aunque el argentino volvía a ser clave en ese nuevo impulso del equipo.

Un regreso explosivo

Nico demostró ser el mismo jugador de antes de la lesión en la exhibición que ofreció en la pretemporada en Andorra ante el Paris Basketball, donde deslumbró con 23 puntos y en apenas 20 minutos.

El jugador estaba ilusionado y sus compañeros, con más confianza que nunca por volver a tener un guía y lider en la pista. “Espero devolver en la pista todo el amor que me ha dado todo el mundo en los últimos 10 meses”, dijo ‘Lapro’ en una entrevista con SPORT.

Laprovittola mostró un alto nivel de juego en su vuelta a la acción ante París Basketball / ENCAMP

Tras este nuevo e inesperado parón, todos esperan que vuelva a coger carrerilla y su presencia ya sea regular en las dos competiciones. El equipo lo necesita y él es el primero que quiere volver. Ojalá sea este viernes en un Clásico, sin duda el mejor escenario para recuperar su mejor versión y dar un respiro al entrenador y a la afición culé.