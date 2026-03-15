El Barça sub'18 de Dabone y Kusturica, a la Final a Ocho con una gran exhibición

Mientras el primer equipo suma cinco derrotas en las seis últimas jornadas, el Barça sub'18 derrotó este domingo en Bolonia al Fundación Baskonia-Alavés por 88-53 para sacar el billete directo a la Final a Ocho de la adidas Next Gen de la Euroliga que se disputará el penúltimo fin de semana de mayo de forma paralela a la Final Four de la Euroliga.

Barça - Fundacion Baskonia Alavés (baloncesto, Next Gen Euroliga), 15/03/2026 NEXT GEN EUROLIGA BAR 88 53 BAS Alineaciones BARÇA, 88 (18+25+24+21): Nil Poza (5), Diego Ferreras (3), Nikola Kusturica (22), Joaquim Boumtje Boumtje (18), Mohamed Dabone (10) -cinco inicial-, Abdrahamane Kone (4), Jakob Siftar (12), Oriol Filba, Mohamed Keita (6), Jan Cerdan (8) y Eric Montaner. FUNDACIÓN BASKONIA-ALAVÉS, 53 (16+9+21+7): Mate Khatiashvili (15), Stefan Joksimovic (10), Joseba Ferrandez, Juom Maker Bol (14), Chiek Diallo (6) -cinco inicial-, Pedro Lucas Souza (4), Thierry Henry Alves De Souza, Ion Presa, Unai Cavero (3), Eneko Vicente, Eder Miguel y Benat Ruiz De Olano (1).

Álvaro Salinas tiene a sus órdenes un auténtico equipazo en el que los nombres más mediáticos son el serbio Nikola Kusturica a un mes de cumplir 17 años (ya ha debutado con el primer equipo a las órdenes de Xavi Pascual) y el burkinés Mohamed Dabone, quien cumplirá 15 el 21 de octubre.

De todas formas, hay mucha más 'cera' en esta prometedora cantera blaugrana, cuya gran amenaza son las universidades estadounidenses ante el silencio cómplice de la FIBA. El exterior esloveno Jakob Siftar (17 años), el estadounidense Joaquim Boumtje Boumtje (cumplirá 17 años el 30 de mayo) o el ala-pívot catalán Jan Cerdan.

Ante un rival en el que destaca la presencia del serbio Stefan Joksimovic (ocho partidos esta temporada con el Baskonia en Liga Endesa y 10 en la Euroliga), el Barça tardó en asentarse en la pista con Dabone bastante intrascendente y con el internacional español Chiek Diallo anotando tiros libres (9-8, min. 5:35).

Joksimovic fue el mejor en el Fundacion Baskonia-Alavés / EUROLEAGUE

Ahí empezaron a poner la directa los azulgranas, jugando muy bien en transición y con una defensa que iba a más en intensidad y en criterio. Los triples de Siftar y de Boumtje Boumtje sofocaron la eclosión del georgiano Mate Khatiashvili en la recta final del primer cuarto (18-16).

El segundo cuarto fue del Barça. Cinco puntos seguidos de Boumtje Boumtje y un triple lejanísimo de Cerdan dispararon a los de Álvaro Salinas a un sonoro 30-18 (min. 12:42) que aún crecería más con una canasta de Ferreras (34-18, min. 15:33). Hasta por 19 puntos llegaron a ganar los azulgranas tras un triple de Poza (39-20) y al descanso se llegó con 42-25.

Las defensas se relajaron y el tercer cuarto se convirtió en una sucesión de canastas. Boumtje Boumtje puso por primera vez el +20 (53-33, min. 22:46) y, entre Kusturica y un Dabone más centrado en ayudar al equipo lideraron a los blaugranas en los minutos siguientes para encarar el último cuarto con el billete para la Final a Ocho prácticamente en la mano (67-46).

Por si había dudaa, un parcial eléctrico de 0-6 obligó a Joan Braulio a parar el partido de inmediato (73-46). El Barça ganaba por 30 a 3:29 del final (78-48) y acabó haciéndolo por 88-51, con 22 puntos y nueve rebotes de Kusturica (+23), 10 puntos, 10 rebotes y siete asistencias de Dabone (+26) y 18 puntos y 11 rebotes de Boumtje Boumtje (+17). Enfrente, Joksimovic y Bol hicieron lo que pudieron.