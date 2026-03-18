El Barça sondea el fichaje del base McKinley Wright para la próxima temporada

Los rumores sobre los posibles fichajes del Barça de cara a la próxima temporada no cesan. Moses Wright y Sylvain Francisco (Zalgiris Kaunas), Tim Luwawu-Cabarrot (Kosner Baskonia) o Josh Nebo (Olimpia Milano) son alguno de los nombres que suenan con fuerza de cara al siguiente curso, especialmente el del pívot estadounidense del conjunto lituano, con el que prácticamente está cerrada su llegada.

En el Barça, Tomas Satoransky, Nico Laprovittola, Myles Cale, Miles Norris, Jan Vesely, Willy Hernangómez y Youssoupha Fall terminan contrato el próximo mes de junio, y por el momento, el club azulgrana no se ha dirigido hacia ninguno de ellos para firmar una nueva vinculación. Se anticipa un verano movido con muchos cambios y con una subida económica prometida por Joan Laporta que apunta a poder subir el presupuesto de la sección y permitir traer jugadores de primer nombre de cara al próximo curso.

McKinley Wright IV, sobre la mesa del Barça

Uno de ellos sería el de McKinley Wright IV, actual base del Dubai Basket que, según apunta el portal 'Encestando' y el periodista Andrea Calzoni, es una de las opciones que contempla el Barça para la próxima temporada. Wright es un '1' de 1,80 metros y que en su primera campaña en Euroliga está firmando 12,9 puntos y 6,1 asistencias por partido.

McKinley Wright IV, en el Barça - Dubai de Euroliga / Gorka Urresola Elvira

Formado en la Universidad de Colorado entre 2017 y 2021, el exterior nacido en Minneapolis no fue drafteado por ninguna franquicia NBA, pero entre las temporadas 21/22 y 22/23, disputó 32 partidos entre los Minnesota Timberwolves y los Dallas Mavericks, alternando presencia con los equipos vinculados en la G-League.

Una gran ascensión en el basket europeo

En 2023 dio el salto hacia el viejo continente, firmando por el Buducnost montenegrino, y tras una primera campaña de adaptación al baloncesto europeo, en la segunda registró 12,8 puntos y 4,9 asistencias por duelo, algo que le permitió ser designado 'MVP' de la Liga Adriática y escogido en el quinteto ideal de la temporada. Dubai no se lo pensó y le firmó dos cursos el pasado verano. Y en la primera experiencia Euroliga tanto del jugador como del equipo, Wright está completando una excelente campaña, tal y como atesoran sus números y su designación como 'MVP' del mes de febrero de la competición continental.

Wright IV jugó su mejor partido de Euroliga en el Palau, dónde anotó 29 puntos / Gorka Urresola

Su mejor partido en Euroliga, ante el Barça en el Palau

Casualidad o no, hasta la fecha, el mejor partido de Wright en Europa fue el pasado 20 de enero, en un escenario que podría ser su casa la próxima temporada. En el Palau, el base de Dubai no pudo evitar la derrota de los suyos ante el Barça (91-89), pero el '25' del equipo que dirige Jurica Golemac se fue hasta los 29 puntos, con un inmaculado 4/4 desde el triple además de repartir cinco asistencias, capturar dos rebotes y recuperar dos balones, si bien es cierto que perdió cinco. Todo ello para 30 créditos de valoración.

Ante el Barça, Wright exhibió todo su repertorio: buen rango de tiro desde todas las zonas de la pista ofensiva, buena dirección de juego y manejo de balón, intensidad defensiva y control de su físico pese a la baja estatura. Es un jugador fuerte y atlético pese a no superar los 180 centímetros, y esa falta de altura la compensa con un buen IQ en pista. Da la sensación de que el jugador, que está en el mejor momento de su trayectoria, todavía no ha alcanzado sus límites.

Wright ocuparía plaza de extracomunitario, pero tan solo Will Clyburn tiene contrato asegurado con el Barça el próximo curso. Además, ese año adicional de contrato con el equipo de Emiratos obligaría al club azulgrana a negociar un traspaso. En todo caso, la secretaría del conjunto catalán se sigue moviendo y tratando de adelantar todo el trabajo posible de cara a la profunda reconstrucción que se viene en el baloncesto azulgrana de cara a la 26/27.