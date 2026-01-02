El Barça solventa la visita del Casademont Zaragoza con la mira puesta en el Madrid

El Barça necesitó engrasar su juego durante un cuarto ante el Casademont Zaragoza en el Palau, para acabar dando la vuelta al partido en un comienzo renqueante de los blaugrana para pasar después por por encima del conjunto año por un concluyente 100-80. La gran noticia fue el regreso de Tornike Shengelia que tuvo unos buenos minutos, mientras reservó a Vesely, que esta vez no jugó, pensando en el importante duelo de este domingo en la pista del Madrid.

FCB-ZAR Liga Endesa FCB 100 80 ZAR Alineaciones Barça, 100 (21+27+25+27): Satoransky (10), Punter (13), Cale (2), Norris (15), Willy (5)- cinco inicial-, Marcos (10), Brizuela (6), Fall (11), Laprovittola (11), Shengelia (9), Keita (0), Parra (8). Casademont Zaragoza, 80 (22+11+22+25): Bell-Haynes (9), González (5), Robinson (7), Yusta (8), Koumadje (4)- cinco inicial-, Spissu (0), Fernández (3), Soriano (10), Dubljevic (8), Rodriguez (12), Stephens (11), Lukic (3)

El Casademont Zaragoza se situó en una zona inicial que sorprendía los blaugrana sin encontrar tiros cómodos, y con el ‘gigante’ Koumadje dando los primeros puntos a los visitantes (3-6).

Punter y Norris, con su segundo triple, despertaban a los blaugrana (6-9) aunque también respondía el Casademont desde larga distancia con Joel González (9-11). En un festival de triples, también sumaba el segundo, con 4 de 7 en el inicio en el Palau (12-11).

El Barça era paciente en su ataque contra zona y encontraba espacios, pero los aragoneses respondían demasiado rápido, en un duelo que se movía de lado a lado a gran velocidad (14-15).

Ventajas visitantes

Primeros minutos para Parra y Laprovittola mientras Casademont no fallaba una (14-20) con triple de Stephens. Mientras, reaparecía Toko Shengelia tras su lesión, y que no jugaba desde el pasado 12 de diciembre. Pascual también daba minutos a Fall.

Miles Norris tuvo buenos minutos como en los últimos encuentros / FCB

La mejor noticia para el Barça es que a pesar del poco acierto en el tiro de dos (2/7) y mejor en el triple (5/9), solo perdían de uno al final de un primer cuarto que se llevaba el cuadro maño (21-22).

Casademont seguía en zona, que le daba réditos ante el ataque poco acertado blaugrana (23-26). A los de Pascual les costaba un mundo anotar, sin encontrar ritmo a su ataque, y decidía volver a confiar en Punter junto a Brizuela. Aunque Bell Haynes vivía momentos de inspiración para mantener a los suyos controlando el electrónico sin que el Barça lograra imponer su juego, sin muchas ideas atacando la zona visitante (27-30).

Reacción blaugrana

El Barça encontraba a Fall en la zona ante la ausencia de Koumadje, lesionado, y remediaba sus males en ataque para volver a ponerse por delante con un acertado Norris (37-30).

Kevin Punter, en un lanzamiento en la primera mitad / FCB

Con Yusta ‘desaparecido’ en el ataque del Casademont, todo iba ahora a favor de los blaugrana que con parcial de 12-1 empezaba a liberarse cuando ya no entraban con tanta facilidad los tiros del Casademont logrando la máxima del encuentro (40-30).

Al descanso, el Barça ya le había dado la vuelta al partido con Shengelia que lograba sus primeros puntos y un inspirado Norris (12) y todo empezaba a encajar con un +15 (48-33) para tranquilidad del Palau.

El Barça mete la directa

La renta subía a 16 tras triple de Punter (51-35) en un encuentro que parecía roto, aunque todavía quedaba mucho. Cuando Casademont trataba de acercarse, respondía desde el triple Satoransky (54-39). Los visitantes volvían a la zona que tan bien les había funcionado al inicio, intentando romper de nuevo el ritmo blaugrana (56-43).

La buena noticia para el Barça fue el regreso de Tornike Shengelia, que podrá jugar ante el Madrid / FCB

Pero esta vez, la buena defensa del Barça permitía aumentar la diferencia con buenas transiciones, y acercarse a los 20 puntos de renta mediado el tercer cuarto (60-43). Un parón de 15 minutos por problemas técnicos en la mesa de anotadores, enfrió el ambiente en el Palau, con la duda a quién beneficiaria ese momento de desconexión.

Por los maños reaccionaba finalmente Yusta, el mejor español en la Liga, que trataban de volver al duelo (62-48). Aunque la dinámica del Barça ya era de dominio total del duelo, que le llevó a los 20 puntos de renta a poro del final del tercer cuarto con el partido totalmente finiquitado (73-53).

En el cuarto final, Pascual pudo dar minutos para Shengelia, que no jugaba desde hacía semanas y también a los jugadores con menos presencia de manera habitual como Juani Marcos o Youssoupha Fall. Un autentico trámite en la segunda mitad ante el cuadro maño y baño de confianza pensando de cara al Clásico de este domingo (100-80).