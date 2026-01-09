Un Barça sólido no tiene piedad del Partizán de Peñarroya

El Barça no tuvo problemas para superar con comodidad al Partizán de Joan Peñarroya. Los azulgranas se impusieron por 88-70 tras un mal primer cuarto que lograron olvidar secando el ataque serbio con una gran defensa. Willy Hernangómez (16) y Jan Vesely (14) lideraron la anotación azulgarna, mientras que Duane Washington (20) estuvo demasiado solo en el ataque serbio.

El partido arrancó con unos merecidos aplausos hacia Joan Peñarroya y Jabari Parker, que regresaban por primera vez al Palau tras su salida del club en los últimos meses. No fue un inicio brillante para los dos equipos, erráticos en el lanzamiento, bastante espesos en ataque.

Joan Peñarroya y Xavi Pascual, en el Barça-Partizán de Euroliga / Gorka Urresola

Mal primer cuarto azulgrana

Estuvo irreconocible el Barça en el primer periodo, con poca energía en defensa y con desorganización delante. El primer tiempo muerto de Pascual llegó tras una acción en la pintura de Bruno Fernando (6-10) que confirmaba las mejores sensaciones en pista de los serbios, con un buen desempeño trasero. Agitó el quinteto el técnico azulgrana, pero casi nada daba resultado. Además, el también exazulgrana Nick Calathes hacía de las suyas en ataque, y el primer asalto se cerró con un sorprendente 13-20 favorable a Partizán.

Era muy difícil que el Barça no mejorase su imagen, y tan solo tardó 34 segundos en hacerlo. Tras dos acciones de Jan Vesely y Darío Brizuela, Peñarroya detenía el choque tras ver parte de su ventaja evaporada. Daba con la tecla finalmente el equipo catalán, y tras un triple de Nico Laprovittola, el marcador reflejaba el empate a 20. Intercambiaron golpes ambos equipos, con un inspiradísimo Duane Washington en Partizán, pero tras ponerse por delante en el electrónico, el Barça apretó el acelerador.

Cierran al alza la primera parte

Los de Pascual se apuntaron un parcial de 10-0 sustentado por un motivado 'Toko' Shengelia, que estaba protagonizando un bonito duelo contra Parker. Crecía y crecía el Barça, pero la bocina del descanso mandó a ambos equipos a vestuarios con un 41-35 favorable al cuadro azulgrana.

Tomas Satoransky y Nico Laprovittola, durante el partido ante Partizán / Gorka Urresola

No cambió la tendencia el Barça, arrancando la segunda parte con un parcial de 7-0 que disparaba la ventaja hasta los 13 puntos (48-35). Isaac Bonga y Vanja Marinkovic trataban de despertar a los suyos, pero el Barça ya hacía rato que había puesto un par de marchas más, tal y como quedó demostrado con un tremendo alley oop entre Kevin Punter y Joel Parra que obligaba a Peñarroya a detener el choque (52-40).

El Barça pone la directa

Empezaba a tener bajo control el partido el equipo de Pascual, con algún intercambio de canastas pero desde una cómoda ventaja para los locales. Tal y como ocurrió en el segundo cuarto, el Barça tan solo encajó 15 puntos en el tercero, y se entró al asalto final con un +12 favorable para los azulgranas.

Joan Peñarroya, en su regreso al Palau / Gorka Urresola

A Partizán se le empezaba a acabar el tiempo, pero ni mucho menos parecían dispuestos a regalar el partido. Washington seguía brillando, y cinco puntos seguidos suyos enfadaron mucho a Pascual, que no dudó en pedir tiempo muerto (66-57) para tratar de detener el buen momento del exterior americano.

Apareció Vesely, ágil e inteligente para superar la invisible defensa de Fernando, y con un triple frontal de Shengelia, el Barça empezaba a acariciar el 14º triunfo continental del curso (73-58). Willy Hernangómez elevaba la ventaja hasta los 17 tantos, pero dos triples consecutivos de Partizán llenaron de vida al conjunto de Belgrado a 3 minutos y medio para el final (77-66).

Tornike Shengelia, ante Partizán / Gorka Urresola

No se inquietó el Barça, y tras dos buenas acciones, Punter liquidó el encuentro desde la línea de personal. Partizán se dejó ir en las últimas acciones del duelo, y el Barça les acabó atropellando por 88-70 para seguir en la parte alta de la clasificación europea.