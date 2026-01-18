El Barça sobrevive y arranca un agónico triunfo en Burgos

El Barça sudó sangre para lograr la victoria a domicilio ante un San Pablo Burgos al que superó por la mínima (79-80) gracias a una penetración sensacional de Nico Laprovittola a siete segundos para el final. El exterior argentino se fue hasta los 23 puntos, y estuvo bien acompañado por un gran Willy Hernangómez, que rozó las dobles figuras con 14 tantos y ocho rebotes. El equipo azulgrana no pudo mostrar su mejor nivel, pagando el cansancio del Clásico del pasado viernes, y no pudo desactivar a un inspirado Jermaine Samuels, autor de 23 puntos. El exjugador del Barça, Raul Neto, tuvo en sus manos el tiro ganador, pero erró el lanzamiento, y ya son 10, los triunfos consecutivos del equipo de Xavi Pascual en la ACB.

San Pablo Burgos - Barça (baloncesto, Liga Endesa), 17/01/2026 LIGA ENDESA SPB 79 80 FCB Alineaciones SAN PABLO BURGOS, 79 (19+19+18+23): Jermaine Samuels (23), Jon Axel Gudmundsson (2), Leo Meindl (11), Ethan Happ (15), Jhivvan Jackson (4) - cinco inicial - , Marcos Bella (-), Yannick Nzosa (6), Juan Rubio (5), Gonzalo Corbalán (2), Alonso Reyes (0), Raúl Neto (5) y Augusto Lima (2). BARÇA, 80 (12+21+24+23): Kevin Punter (0), Myles Cale (2), Jan Vesely (4), Tomas Satoransky (5), Toko Shengelia (4) - cinco inicial-.- Juani Marcos (5), Miles Norris (9), Darío Brizuela (5), Willy Hernangómez (14), Youssoupha Fall (), Nico Laprovittola (23), Joel Parra (9).

Era un partido en el que el Barça debía despejar las dudas que dejó en la contundente derrota ante el Real Madrid, pero el inicio del partido fue muy parecido al vivido en el último Clásico. Los burgaleses arrancaron con un 17-5 favorable gracias a la superioridad física que mostraron desde los primeros compases del duelo, a un ansioso Kevin Punter que no encontraba 'feeling' con el aro, y castigando en el rebote ofensivo.

Kevin Punter, en el partido ante San Pablo Burgos / ACB Photo - Cintia Cortés

Willy y Lapro mejoraron al Barça

Empezó a mejorar el cuadro azulgrana con la entrada a pista de Willy Hernangómez y Nico Laprovittola, pero Burgos anotó 14 puntos en la pintura en un primer periodo que cerraron con un 19-12 favorable. Desde luego, la puesta en escena en el Coliseum había sido mala, y con algún problema adicional como la segunda personal de Tornike Shengelia.

La situación mejoró en el arranque del segundo cuarto, con un parcial de 2-7 para los catalanes liderados por Willy y 'Lapro', que les colocaban a tan solo dos tantos (21-19) y que obligaba a Porfi Fisac a detener el partido. Se siguió acercando el Barça en el marcador tras un triple de Miles Norris, pero de nuevo, desconexión ofensiva. "Todo el rato jugamos complicándonos la vida, jugad normal", comentó un Pascual mosqueado tras un tiempo muerto (28-22).

Willy Hernangómez cuajó un gran partido en Burgos / ACB Photo - Cintia Cortés

Reacción insuficiente y por debajo al descanso

Willy siguió sumando, Juani Marcos tuvo buenas acciones compartiendo pista con Tomas Satoransky, pero, pese a ganar el cuarto (19-21), el Barça se marchó al descanso cinco puntos por debajo (38-33) dejando una anotación preocupante y que reflejaba las dificultades para anotar, con el porcentaje de triples inferior al 30% de acierto, y con menos de la mitad de recuperaciones (7-3) que San Pablo Burgos tras los primeros 20 minutos de encuentro.

Tomas Satoransky, en el partido ante Burgos / ACB Photo - Cintia Cortés

Pese a que una nueva canasta de Norris situó al Barça a dos (40-38), Burgos volvió a coger ventaja tras un parcial de 7-0 protagonizado por un Jermaine Samuels Jr. que fue un dolor de cabeza para el conjunto azulgrana. Los locales amenzaban con irse por encima de los 10 puntos de ventaja, pero Laprovittola y Willy neutralizaron la reacción de los de Fisac (47-45) con otro parcial, esta vez de 0-7.

Era el momento del Barça. Al Burgos se le cerró el aro y tan solo lograban anotar desde la personal, y fue en los últimos minutos del tercer periodo cuando, al fin, un alley oop entre Brizuela y Willy puso al conjunto azulgrana por delante (51-52). Jackson seguía siendo la pesadilla de Shengelia, al que le sacó la cuarta personal obligándole a marchar al banquillo. El interior burgalés anotó 10 puntos en el cuarto, los mismos que llevaba 'Lapro' hasta que anotó un triple con el que se entró a la batalla final con una ventaja mínima para el Barça. El conjunto azulgrana seguía esperando noticias de un Punter irreconocible, y que tras los primeros tres cuartos, todavía no había anotado, con un surrealista 0/9 en tiros de campo.

Jermaine Samuels Jr brilló ante el Barça / ACB Photo - Cintia Cortés

El Barça logró su máxima hasta el momento con un triple desde la esquina de la 'Mamba Vasca' (59-64). Encontraba el acierto el cuadro azulgrana con mayor facilidad respecto a lo vivido en los tres periodos previos, pero Burgos, con un superlativo Samuels, no se despegaba del electrónico. A cuatro minutos y medio para el final, la ventaja visitante era de cuatro puntos (68-72).

Minutos letales del exazulgrana Raul Neto

Burgos recuperó la iniciativa en el electrónico tras un triple inverosímil del exazulgrana Raul Neto, pero Joel Parra, con una gran actuación en el último cuarto, equilibró el marcador a 75 tras un gran triple. 'Lapro', con otro acierto exterior, volvió a adelantar a los suyos a minuto y medio para el final, pero dos canastas fáciles de Yannick Nzosa y de Neto colocaron a Burgos un punto por encima a 22 segundos para la bocina final. La situación para el Barça era crítica, pero Laprovittola ejerció la responsabilidad y no falló en una bandeja agónica que ponía a los azulgranas un punto por encima. Eso sí, quedaban todavía seis segundos y siete décimas.

Neto asumió la responsabilidad, pero su suspensión a media distancia salió larga y ya no hubo tiempo para más (79-80). De manera agónica y sufriendo mucho más de lo previsto, el Barça se apuntó la décima victoria consecutiva en Liga Endesa y acaricia ser cabeza de serie en la Copa del Rey.