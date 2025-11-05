El Barça sigue con la duda de sus lesionados de cara al Clásico

El Clásico ya se acerca y apenas 48 horas antes de la disputa del encuentro de Euroliga en el Palau con la presencia del conjunto de Sergio Scariolo, la posible aportación de dos jugadores importantes en los esquemas del técnico azulgrana, Tornike Shengelia y Nico Laprovittola, siguen todavía en el aire.

A nadie se le escapa que Tornike Shengelia es un jugador básico ahora mismo en los esquemas del Barça y más después de su gran actuación ante el Partizan que le llevó al MVP de la jornada en su mejor actuación en la Euroliga en los 291 encuentros que ha disputado.

Y si la presencia de Shengelia es básica para el juego interior del Barça, qué decir del base argentino Nico Laprovittola, que lleva alejado de las pistas prácticamente un mes, y su vuelta debe ser un nuevo impulso para los blaugranas, especialmente en la dirección y aportación ofensiva.

Laprovittola ya entrenó este miércoles con el equipo, aunque si juega, no lo hará a pleno rendimiento / Javi Ferrándiz / SPO

Una decisión del "último minuto"

La situación de ambos todavía no está del todo clara, aunque todo apunta a que Laprovittola podría estar disponible después de haber trabajado con sus compañeros este miércoles, aunque no habrá conformación hasta este jueves, cuando el equipo realizará la última sesión importante de trabajo, antes de que Peñarroya pueda aclarar su situación.

El técnico de Terrassa está muy pendiente de ambos en un duelo que dependerá mucho de su presencia para poder afrontar con garantías este primer Clásico de la temporada y evitar que el Madrid, que todavía no ha ganado como visitante, pueda beneficiarse de su ausencia.

El técnico azulgrana, pendiente del regreso de jugadores importantes, y si no los tiene, sacará el máximo con los que disponga / Álvaro Cabrera / EFE

“Creo que sabremos si podemos contar con ellos en el último minuto”, explicaba Joan Peñarroya en una entrevista concedida al Que t’hi Jugues, de la Cadena SER. “El Toko no está entrenando y la idea es que no haga algo hasta el último momento, aunque riesgo cero, aunque sabemos que es un guerrero y es el tipo de jugador que incluso cojo quiere jugar, pero esperaremos hasta el final", dijo Peñarroya.

Sobre Lapro, aseguró que "ha empezado a entrenar con el equipo, con control de cargas y también en función de como evolucione, veremos si puede participar en el encuentro, pero no podemos esperar que pueda tener muchos minutos”, dijo.

Todo pendiente de lo que suceda este jueves en el entrenamiento matinal, aunque los azulgrana podrían guardarse la información hasta el último momento para no dar pistas a los blancos, que seguro vendrán con intenciones de sumar en el Palau.