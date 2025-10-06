El Barça y la sangría defensiva... corregir o morir

El Barça ha vuelto a revolucionar la composición de la plantilla, lo que ello supone un hándicap a la hora de consolidar proyectos. De todas formas, los tres primeros partidos oficiales ya han dejado cuestiones pendientes y unas carencias defensivas que ya se arrastraron durante toda la temporada pasada y que costaron bastantes derrotas.

Dicho de otra forma. Cuando no entran los triples y el porcentaje es bastante inferior al 40%, el equipo sufre y suele perder. Y claro, así no se puede aspirar a cotas importantes, porque los grandes equipos basan mucho su juego en el aspecto físico y el nivel de intensidad y de agresividad suele jugar en contra de esos porcentajes.

En Valencia, los de Joan Peñarroya fueron siempre por detrás en la toma de decisiones defensivas, lo que unido a un triste 9/35 en triples fue determinante en la merecida derrota por 93-81. Mención especial para el 1/7 de un Darío Brizuela que parece haber perdido protagonismo y no encuentra la 'magia' del curso pasado.

Defender bien no es hacer muchas faltas, sino saber hacerlas. El Barça recibió 19 y lanzó 12 tiros libres, mientras que hizo 21 y los 'taronges' lanzaron 28 veces desde 4,60 metros. Otro detalle fue la repetición de triples laterales anotados por los valencianos en una muestra de que al equipo le cuesta corregir los errores. Sí, es un tema de banquillo, pero también de decisiones en la pista, de no ir dos a la ayuda y dejar libre a Puerto o a Darius Thompson.

La baja de Núñez hasta abril, el primer 'palo' del curso / FCB

¿Y por qué se ganó en la pista del PAO (96-103)? Pues principalmente porque entró casi todo, con un espectacular 47,1% en triples (16/34) que obligaría a anotar 25 veces de dos en 34 ataques para superarlo. Clyburn estuvo espectacular con 4/5 y lideró una anotación colectiva con hasta ocho jugadores anotando de tres.

Sin embargo, el Panathinaikos se fue a 96 puntos con un 8/21 en triples y fue 30 veces al tiro libre por las 25 del Barça. El equipo ha perdido a un especialista defensivo como el retirado Àlex Abrines, mientras que Justin Anderson aportaba mucha agresividad por mucho que su nivel defensivo no fuese tan bueno como aparentaba.

De todas formas, la peor actuación defensiva se produjo en el primer partido de la Euroliga frente a un debutante como el Hapoel Tel Aviv (103-87). En su obligado destierro en Sofía, los de Dimitris Itoudis fueron un rodillo con el 'genio' serbio Vasilije Micic a los mandos y con Blakeney como principal ejecutor (apúntenlo, será uno de los nombres de la Euroliga).

El equipo debe dar un paso adelante / FCB

Es cuestión de detalles. El Barça hizo 16 faltas a un equipo que anotó más triples (13) de los que falló (11). El baloncesto es sobre todo equilibrio y lo peor de este conjunto azulgrana otra vez en construcción es que cada día falla en un apartado. Ante los israelís se perdieron 15 bolas y el 'premio' se lo llevó Shengelia con cuatro.

Pese a la derrota, el mejor nivel defensivo llegó en el amistoso del Barris Nord ante el Hiopos Lleida (74-63). En la Lliga Catalana, los barceloneses recibieron 81 puntos de la Penya y del MoraBanc Andorra, la victoria en el debut ante el Paris Basketball en Andorra llegó por 91-90 y en el amistoso frente al Girona se ganó por 77-88.

La defensa es un problema de conceptos y de aptitud. A buen seguro que Joan Peñarroya aprovechará estos días para realizar ajustes y trabajar en las carencias, pero la otra parte corre del lado de los jugadores. Es preciso que todos remen en la misma dirección y, de paso, buscar alternativas cuando no entren los triples. De los últimos cinco partidos se han perdido cuatro, por cierto.