Barça - San Pablo Burgos, en directo hoy: resultado del partido de la Liga Endesa, en vivo

Barça y San Pablo Burgos se enfrentan en el Palau Blaugrana en la 30ª jornada de la Liga Endesa.

2º CUARTO | 3' | 47-29 Tiempo muerto de Xavi Pascual. El Barça domina.

2º CUARTO | 4" | 47-29 ¡Otros dos puntos de Juan Núñez!

2º CUARTO | 4" | 45-29 ¡Heidegger de tres!

2º CUARTO | 4" | 45-26 Pocas faltas en este segundo cuarto. La primera ahora para Juan Núñez.

2º CUARTO | 4" | 45-26 Shengelia gana línea de fondo y anota a bandeja.

2º CUARTO | 5" | 43-26 ¡Núñez de tres!

2º CUARTO | 5" | 40-26 ¡Dani Díez sigue sumando! Ya suma nueve puntos.

2º CUARTO | 6" | 40-24 Núñez sigue repartiendo asistencias. Esta vez a Fall que anota bajo el aro.

2º CUARTO | 6" | 38-24 Fuerte choque a Juani Marcos que se tiene que marchar al banquillo dolorido.