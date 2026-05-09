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Baloncesto
Barça - San Pablo Burgos, en directo hoy: resultado del partido de la Liga Endesa, en vivo
Barça y San Pablo Burgos se enfrentan en el Palau Blaugrana en la 30ª jornada de la Liga Endesa
Jesús Burgos
Barça y San Pablo Burgos se enfrentan en el Palau Blaugrana en la 30ª jornada de la Liga Endesa.
2º CUARTO | 3' | 47-29
Tiempo muerto de Xavi Pascual. El Barça domina.
2º CUARTO | 4" | 47-29
¡Otros dos puntos de Juan Núñez!
2º CUARTO | 4" | 45-29
¡Heidegger de tres!
2º CUARTO | 4" | 45-26
Pocas faltas en este segundo cuarto. La primera ahora para Juan Núñez.
2º CUARTO | 4" | 45-26
Shengelia gana línea de fondo y anota a bandeja.
2º CUARTO | 5" | 43-26
¡Núñez de tres!
2º CUARTO | 5" | 40-26
¡Dani Díez sigue sumando! Ya suma nueve puntos.
2º CUARTO | 6" | 40-24
Núñez sigue repartiendo asistencias. Esta vez a Fall que anota bajo el aro.
2º CUARTO | 6" | 38-24
Fuerte choque a Juani Marcos que se tiene que marchar al banquillo dolorido.
2º CUARTO | 6" | 38-24
Happ anota, pero Fall responde con un rebote de ataque y una bandeja.
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