El Barça saca pecho en la Euroliga con su flamante MVP

Toko Shengelia, con una actuación estelar en la emocionante victoria a domicilio del Barça en Belgrado (76-78), se coronó con el premio al Jugador Más Valioso (MVP) de la Jornada 8 en la Euroliga. El veterano ala-pívot de 34 años lideró a los blaugrana hacia el triunfo por 76-78 ante el Partizan de Belgrado, con una valoración de 42, la mejor de su carrera, en su partido número 291 en la máxima competición europea

Shengelia anotó 24 puntos con un 4 de 5 en tiros de dos, un 2 de 3 en triples y un 10 de 12 en tiros libres. Además, consiguió cinco rebotes, cinco asistencias y un récord personal de cuatro robos, sin cometer pérdidas de balón y provocando hasta nueve faltas. Este es el noveno MVP de la Jornada en la carrera de Shengelia y el primero en casi dos años y el primero como blauglana, a la espera que lleguen muchos más siendo el jugador más destacado de este Barça en este inicio de temporada.

"Estamos muy contentos”, dijo Shengelia tras esa gran victoria. “El partido fue muy duro y ganamos como equipo. Mi valoración sólo tiene sentido si se gana, que es lo importante. Estoy muy contento de poder ayudar al equipo", comentó el georgiano. "Nunca debemos dejar de creer ni tampoco de luchar como hicimos ante Partizan. Hemos de intentarlo hacer en todos los encuentros.

Shengelia logró unos números espectaculares en la victoria del Barça en Belgrado / EUROLEAGUE

Tres victorias consecutivas

"Ahora hemos ganado tres partidos consecutivos y debemos construir sobre ésto", decía Shengelia. "Ante el UCAM Murcia tenemos que estar muy concentrados e ir a por todo", decia el azulgrana pensando ya en el encuentro de este domingo en el Palau. "Hay que recuperarse lo antes posible y estar preparados para jugar mañana", comentó el georgiano.

Shengelia no encontró ningún defensa, incluido Osetkowski, que pudiera frenarlo, directo al MVP / FCB

A Shengelia le salió un gran competidor por el MVP como el pívot de Partizan, Tyrique Jones, quien estuvo cerca del triple-doble con 15 puntos, 13 rebotes y 7 asistencias. El base del Baskonia Vitoria-Gasteiz, Matteo Spagnolo, lideró a su equipo en la victoria por 86-75 sobre el Anadolu Efes Estambul con 19 puntos, 6 asistencias y 3 rebotes, obteniendo una valoración de 28.

Codi Miller-McIntyre logró una valoración de 26 con el Estrella Roja en el triunfo por 92-99 sobre el Maccabi Rapyd Tel Aviv. Consiguió un doble-doble de 23 puntos y 12 asistencias, además de capturar 4 rebotes. Completando la lista de los mejores jugadores de la octava jornada se encuentra Nikola Milutinov, quien registró un doble-doble de 10 puntos, 13 rebotes y 3 robos para el Olympiacos de El Pireo en la victoria por 62-58 sobre el Hapoel IBI Tel Aviv.