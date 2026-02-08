El Barça ya tiene rival para los cuartos de final de la Copa

El Barça ya conoce el rival que le tocará en los cuartos de final de la Copa del Rey, que se jugará en el Roig Arena de Valencia, del 19 al 22 de febrero próximo.

Después de disputarse el partido aplazado de la Jornada 10, el Baskonia de Paolo Galbiati se ha impuesto al Dreamland Gran Canaria, por lo que los vitorianos sellan su posición como cabeza de serie en la Copa del Rey.

De esta manera, el conjunto baskonista se convierte en el rival de La Laguna Tenerife en cuartos de final, mientras que el UCAM Murcia queda en quinta posición y se enfrentará al Barça en esa primera eliminatoria el viernes, 20 de febrero, a las 21.00 horas.

Eliminatoria complicada

“Será una eliminatoria complicada”, decía Xavi Pascual tras conocer el desenlace de ese partido mientras se disputaba el Barça-Bàsquet Girona en el Palau.

El conjunto de Sito Alonso ha sido una piedra en el zapato del equipo azulgrana, ganando los dos encuentros, primeros en el Palau (78-81) cuando Joan Peañrroya todavía dirigía al Barça.

Y la última llegó hace apenas unos días en Murcia (84-83) un partido que se decidió en los instantes finales.