El Barça resucita en Atenas a base de triples e intensidad con un Clyburn estelar

El Barça mejoró notablemente y completó un partidazo ofensivo en la pista del Panathinaikos (96-103) con un 16/34 en triples a lomos de Will Clyburn, quien repitió los 23 puntos del martes. El estadounidense estuvo acompañado por un letal Laprovittola y por la polivalencia de Shengelia para imponerse a un inmenso Juancho Hernangómez (27 puntos y +39 de valoración).

Panathinaikos - Barça (baloncesto, Euroliga), 03/10/2025 EUROLIGA PAO 96 103 BAR Alineaciones PANATHINAIKOS, 96 (17+28+24+24): Jerian Grant (10), Kendrick Nunn (10), Nikolaos-Rogkavopoulos, Dinos Mitoglou (11), Richaun Holmes (3) -cinco inicial-, Kostas Sloukas (18), Cedi Osman (7), Juancho Hernangómez (27), Omer Yurtseven (6), TJ Shorts (4) y Panagiotis Kalaitzakis. BARÇA, 103 (26+25+24+28): Tomas Satoransky, Kevin Punter (13), Will Clyburn (23), Tornike Shengelia (17), Willy Hernangómez (13) -cinco inicial-, Miles Norris (5), Nico Laprovittola (15), Jan Vesely (7), Myles Cale (5), Joel Parra (2) y Darío Brizuela (3).

Las últimas derrotas habían resucitado las urgencias y los problemas de una temporada pasada marcada por la sucesión de lesiones y por la pérdida de títulos. "Tenemos que mejorar en defensa", explicó Joan Peñarroya en la previa antes de viajar a tierras helenas. Y a fe su equipo respondió.

Y la puesta en escena fue más que notable. Con triples de Will Clyburn, Tornike Shengelia y Willy Hernangómez, un Barça bastante sólido silenció el emblemático OAKA con un parcial de 0-11 al que respondió de inmediato el PAO con un 13-0 con un excelente Cedi Osman (13-11, min. 6:19).

Willy Hernangómez, en defensa ante Kostas Sloukas / FCB

El anotador Kendrick Nunn no estaba cómodo y el trabajo visitante en el rebote ofensivo (11 en la primera parte) fue clave en un primer cuarto loco para un nuevo parcial de 2-8 que cerró los primeros 10 minutos con 17-26. La entrada de Juancho Hernangómez revolucionó a los de Ergin Ataman, que acabaron atrapando 20 nueve rebotes en ataque.

¿Alguien entiende su esperpéntico Eurobasket? El Barça no lograba frenarlo y tres tiros libres de Jerian Grant dieron la vuelta al marcador (35-33, min. 13:42), aunque Shengelia tomó el relevo de Clyburn y respondió a cada acción ofensiva de Juancho para llevar a los suyos con ventaja al ecuador (45-51). La baja de larga duración de Mathias Lessort se hace notar mucho.

El Barça regresó con un triple de Clyburn y un gran trabajo de Willy Hernangómez, quien se fajó en el poste y cargó de faltas al 'exNBA' Richaun Holmes (cuatro en el ecuador del tercer cuarto). Los azulgranas se plantaron con un +12 (54-66) a con 4:54 por delante. Eso sí, con cero puntos de un 'Sato' que ni siquiera tira (0/2 en 13 minutos).

Will Clyburn postea frente a Sloukas / FCB

A sus 35 años, Sloukas levantó al PAO con su talento y su conocimiento del juego. Además, Ataman forzó una técnica y su equipo apretó tanto en defensa que fundió los plomos blaugranas en ataque. Varias pérdidas y los tiros libres locales derivaron en el 69-75 al final del tercer cuarto.

El Barça dio un puñetazo con dos triples de Punter y uno de Clyburn para dispararse en el marcador (69-84) ante un rival perdido que no tardaría en entrar en 'bonus' y que lo intentaría por última vez para acercarse a 11 puntos tras un triple de Grant (76-87) en otra muestra de que el equipo ataca mucho peor con Satoransky.

Juancho Hernangómez era una pesadilla con 25 puntos, pero ahí Peñarroya recuperó a Laprovittola en sustitución del checo y el argentino sentenció con dos triples seguidos (85-96 a 2:23 del final). No es un base, pero anotó 15 puntos y repartió nueve asistencias por el cero absoluto de 'Sato'. Al final, 96-103 y muy buenas sensaciones.