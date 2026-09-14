El Barça respira aliviado con Darío Brizuela

El Barça, que temía alguna lesión importante en la pierna derecha de Darío Brizuela, se siente aliviado después de conocer que el escolta azulgrana no sufre ninguna lesión importante tras el encontronazo recibido en la final de la Lliga Catalana contra el iLERNA Lleida y que le impidió jugar el cuarto final del duelo.

Tras las pruebas realizadas al jugador a su regreso a Barcelona, los servicios médicos han descartado cualquier lesión ósea y articular por lo que se concluye que solo tiene ahora mismo el dolor "por la fuerte contusión", pero sin algo serio a la vista.

Como siempre ocurre en las lesiones de los jugadores, el club no quiso anunciar su regreso de inmediato en el comunicado emitido esta tarde. “Su participación en los próximos compromisos se valorará en función de la respuesta al tratamiento que se le está realizando".

Sin duda, una gran noticia para el conjunto azulgrana que ya no ha podido contar en este inicio de campaña con sus dos jugadores interiores, Yoan Makoundou ni tampoco el británico Tosan Evbuonwan, por lo que una tercera baja de larga duración hubiera sido todo un golpe bajo para el técnico, en proceso de formación de un equipo solvente después de incorporar a 11 nuevos jugadores.