El Barça respira aliviado con Darío Brizuela

Tras los primeros pronósticos sombríos sobre la posible lesión de Darío Brizuela, el Barça pudo respirar con cierta tranquilidad después de conocer tras la exploración médica de que no sufre ninguna rotura en el isquiotibial de la pierna derecha y que solo se trata de una sobrecarga.

Un contratiempo menor que solo le llevará unos días sin poder participar con sus compañeros y que seguro se perderá el encuentro amistoso de este viernes, ante el Bàsquet Girona, en Platja d’Aro.

Un trabajo de recuperación que según como evolucione de esas molestias, le permitirá unirse al equipo con la mejor previsión antes de la Lliga Catalana, aunque será el día a día el que marque finalmente su regreso.

Brizuela ya empezó el trabajo de recuperación de su sobrecarga en los isquiotibiales / FCB

Satoransky se une al grupo

Una gran noticia a la que se unió otra más después que el base checo, Tomas Satoransky se incorporara a los entrenamientos este lunes con el resto del grupo por lo que su recuperación se da por hecha de sus problemas lumbares, que le impidieron participar en el Eurobasket y tampoco estuvo disponible para el primer amistoso en Encamp.

Respecto a la enfermería blaugrana, ya solo quedará el pívot checo, Jan Vesely, que todavía no sigue la dinámica del equipo aunque su recuperación también se encuentra en la recta final por lo que Joan Peñarroya podrá contar en breve con toda la plantilla.

Satoransky acudió a Encamp, aunque no participó en el partido ante París Basketball / Dani Barbeito / SPO

Willy y Parra, centrados ya en el Barça

Otras dos novedades en el entrenamiento matinal de este lunes fue contar con los otros dos internacionales que disputaron el Eurobasket con España, Willy Hernangómez y Joel Parra, que ya se unieron al grupo con normalidad, y dispuestos a pasar página al pobre papel de España en el torneo de selecciones y centrarse completamente en la nueva temporada blaugrana.

Peñarroya charla con Willy y Joel Parra en su primer entrenamiento de la temporada con el Barça / FCB

El equipo gana más piezas, y solo faltará por incorporarse el nuevo fichaje blaugrana, ‘Toko’ Shengelia, que está haciendo historia con Georgia, al clasificarse para los cuartos de final donde le espera Finlandia este miércoles (16.00) con la intención de seguir liderando al cuadro georgiano en un gran torneo del ala-pívot del Barça...