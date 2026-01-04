El Barça, rendido a Xavi Pascual: "Es el Hansi Flick del baloncesto"

La segunda etapa de Xavi Pascual al frente del Barçasigue avanzando a gran nivel. Son ya 15 partidos bajo sus órdenes, con un balance de 12 victorias y tres derrotas, dos de ellas por un único punto de diferencia ante Anadolu Efes (74-73) y Fenerbahçe (72-71). Tan solo Mónaco fue superior en su visita al Palau (74-90), en una derrota ante el vigente subcampeón de la Euroliga.

El Barça mantiene su buena dinámica en Europa, y tras cerrar la primera vuelta con un balance de 12 triunfos y seis tropiezos, tan solo está a un partido de diferencia de Valencia Basket y Hapoel Tel Aviv (13-6), líderes del torneo continental.

Resurrección en la ACB

El gran lavado de cara de Xavi Pascual al Barça ha llegado en una Liga Endesa en la que la situación era realmente alarmante. Tras perder cuatro de los primeros seis encuentros ligueros, Joan Peñarroya fue destituido como técnico del conjunto azulgrana. Òscar Orellana se hizo cargo del equipo para el duelo de ACB ante Baskonia, partido que se apuntó el cuadro azulgrana por 91-83. Y ya con Pascual al mando, siete victorias consecutivas, la última ante el Real Madrid por 100-105 rompiendo una racha de nueve derrotas consecutivas ante el eterno rival, y 37 triunfos consecutivos blancos como local en la Liga Endesa.

Xavi Pascual, en la victoria del Barça ante el Real Madrid / ACB Photo - Borja B. Hojas

Pascual ha ido tocando teclas y poniendo normas inquebrantables. Defender ya no es una opción, sino una obligación. El desempeño en la parte trasera de la pista ha mejorado de manera significativa respecto a donde se venía. En ataque hay más orden, algo que no entra en conflicto con el talento ofensivo del que dispone el roster azulgrana. Además, el técnico azulgrana ha ido removiendo el fondo de armario, sin excusas, y ha recuperado para la causa perfiles como los de Miles Norris o incluso Youssoupha Fall, importante en los últimos compromisos de Liga Endesa.

Sobre esa mejora que ha experimentado el Barça con la llegada de Pascual, también se ha pronunciado en las últimas horas Josep Cubells. El directivo responsable del basket azulgrana atendió a TV3 antes del Clásico ante el Real Madrid, y allí, además de elogiar al técnico de Gavà, también hizo una comparación con el equipo de fútbol y el banquillo.

Xavi Pascual, con Navarro, Laporta, Cubells y Mario Bruno Fernández / FCB

Las palabras de Cubells sobre Pascual

"Ha creído en la plantilla que teníamos, está haciendo que varios jugadores hayan dado un paso al frente. Evidentemente, ha habido mejoras en la defensa, el equipo está cada vez más sólido y todo esto ha creado ilusión en la sección. Él es consciente de la situación económica del club, y haciendo una comparación con el mundo del fútbol, diría que es el Hansi Flick del basket y una persona en la que esta Junta tiene plena confianza y creo que nos dará muchas alegrías", comentó Cubells.

Vuelve la ilusión

Un símil a lo vivido en el primer equipo de fútbol tras las etapas de Ronald Koeman y Xavi Hernández al frente del equipo, y la consecuente llegada del técnico alemán al banquillo del Spotify Camp Nou, en algo parecido al regreso de Pascual al Barça tras las estancias de Roger Grimau y Joan Peñarroya. Eso sí, sin pasar por alto que el Barça tuvo hasta 2023 a un Sarunas Jasikevicius al que se decidió no renovar tras ganar la ACB de aquel curso. Una victoria en Madrid, precisamente, que era el último triunfo azulgrana en la capital hasta el de este domingo.

Hansi Flick durante el Villarreal - Barça de LaLiga 2025/26 / EFE

El calendario no se detiene, y tras haber disputado ya dos partidos en lo que va de enero, el Barça tiene por delante una semana de triple partido, todos ellos en el Palau. Por una parte, doble cita europea ante Maccabi (06/01 20:30h CET) y Partizán (09/01 20:30h CET), más una nueva jornada de Liga Endesa ante Covirán Granada (11/01 17h CET) ante el colista de la competición.