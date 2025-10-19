El Barça, a reivindicarse en el fortín del nuevo Unicaja

Sin tiempo para saborear la victoria ante el Maccabi (71-92) ni para rumiar la derrota en Dubai (83-78), el Barça afronta este domingo a las 19.00 horas su tercera salida de la semana con el objetivo de abrir su casillero de victorias en la Liga Endesa en un feudo arduo, el Martín Carpena.

Joan Peñarroya sigue sin poder contar con Nico Laprovittola, quien cumplirá en breve las tres semanas que estableció el club en el parte médico y podría estar el jueves que viene ante el Zalgiris en el Palau. Tampoco estará evidentemente Juan Núñez, de baja en principio hasta abril.

Será otra oportunidad para que 'Juani' Marcos demuestre que está dispuesto a dar un paso adelante tras su notable encuentro en Dubai. Como en cada partido liguero, el técnico tendrá que descartar un extranjero entre Kevin Punter, Myles Cale y Miles Norris, el elegido en las dos primeras jornadas.

El rival

Unicaja sigue siendo un misterio. Pese a mantener en el banquillo a un Ibon Navarro que ha forjado este equipo campeón, por primera vez en las últimas temporadas se ha producido un importante vuelco en la plantilla y el técnico tiene mucho trabajo por delante. Eso sí, le gusta el equipo.

Ibon Navarro sigue marcando el rumbo de Unicaja / EFE

Se marcharon tres estadounidenses emblemáticos como el base Tyson Carter (de baja en el Estrella Roja por una embolia pulmonar), el interior Tyler Osetkowski (tiene pasaporte alemán y está en el Partizan tras pretenderlo el Barça el pasado verano) y el alero Kameron Taylor (Valencia Basket).

También se han marchado el interior catalán Yankuba Sima (Valencia Basket), el ala-pívot canadiense Melvin Ejim (Hiopos Lleida) y el jovencísimo base internacional español Mario Saint-Supéry (Universidad de Gonzaga), además de la cesión de Yannick Nzosa al Recoletas San Pablo Burgos).

El conjunto costasoleño arriesgó con los fichajes del base estadounidense con pasaporte bosnio Xavier Castañeda (JL Bourg), el escolta dominicano Chris Duarte (Vaqueros de Vayamón, Puerto Rico) y el base sueco exmadridista Melwin Pantzar (Bilbao Basket).

Chris Duarte, una apuesta arriesgada de Unicaja / EFE

También llegaron el ala-pívot estadounidense James Webb III (Liaoning Leopards, China) y el ala-pívot bosnio exazulgrana Emir Sulejmanovic (Casademont Zaragoza) en una revolución que no se vivía desde hace bastantes veranos en el club que preside el exárbitro internacional de fútbol López Nieto.

Recuperado el capitán Alberto Díaz tras perderse el Eurobasket perdió en 'semis' de la Supercopa ante el Valencia (87-93), pero ha ganado los dos duelos de Liga Endesa (86-68 al Bilbao Basket y 72-81 ante el 'Granca') y los dos de la FIBA Champions (97-66 al Mersin turco y 55-72 en la pista del Karditsa griego).