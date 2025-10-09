El Barça regresa al Palau cuatro meses después con muchas tareas pendientes

El Barça se prepara para alzar el telón de la temporada ante su afición. Después de los tres compromisos (Hapoel, Panathinaikos y Valencia) de la semana pasada a domicilio, el conjunto azulgrana regresa al Palau este viernes (20:30h CET) para medirse de nuevo al conjunto taronja, esta vez en partido de Euroliga.

El Barça vuelve a su casa cuatro meses después de su último partido. Joan Peñarroya y sus jugadores cerraron la última temporada en el Palau el pasado 6 de junio, con la dolorosa derrota en el segundo partido de los cuartos del playoff ACB ante Unicaja por un contundente 59-81. Una eliminatoria que fue un auténtico 'disparate', ganando el primer encuentro en Málaga (97-101), perdiendo el segundo en el Palau, y cayendo también en el tercero (97-95) cuando el equipo tenía una ventaja cercana a los 10 puntos a pocos minutos del final.

El Barça jugó por última vez en el Palau el pasado 6 de junio / Javi Ferrándiz

Ilusión con las llegadas de Clyburn y Shengelia

La sección ha vuelto a vivir un importante número de cambios, como fueron las salidas de Jabari Parker o Chimezie Metu, y las posteriores llegadas de Tornike Shengelia y Will Clyburn. Estos dos son los fichajes que mayor ilusión han generado, y en los que la parroquia culé deposita gran parte de sus expectativas para ganar títulos. Pero antes de pensar en trofeos, el equipo debe recuperar con la afición esa relación que se ha debilitado estos dos últimos años en los que la sección ha ido a la deriva.

En Europa, el Palau dejó de ser un fortín el curso pasado, perdiendo seis de los 17 encuentros que disputó el Barça como local en la temporada regular. Se triplicaron las derrotas respecto a la 23/24, y viendo que el nivel de la Euroliga cada vez es mayor, el equipo catalán necesita hacerse más fuerte que nunca en su feudo.

Mejora obligatoria en defensa

La afición quiere volver a divertirse con el equipo, y en ataque, el segundo año de Peñarroya al frente del equipo garantiza puntos, tal y como se viene viendo durante la estancia del técnico egarense en el banquillo. Ahora bien, el equipo debe dar varios pasos al frente a nivel defensivo, y la paciencia de la afición no será infinita con algunas situaciones que, por ejemplo, se vivieron en Sofía ante el Hapoel.

Joan Peñarroya, en el partido entre Valencia Basket y Barça de la Liga Endesa / ACB Photo - Miguel Ángel Polo

Los grandes nombres a seguir

El segundo año de Kevin Punter en el Barça, el regreso de Nico Laprovittola y Jan Vesely, o la consolidación tanto de Joel Parra como de Darío Brizuela son algunos de los momentos que más expectativa generan entre la afición. También la confianza en que jugadores como Tomas Satoransky o Willy Hernangómez puedan mejorar su rendimiento y tengan mayor impacto en el equipo del que tuvieron la pasada campaña.

Nico Laprovittola y Jan Vesely son los jugadores más veteranos del Barça 25/26 / FCB

El Palau se 'blinda' en los partidos 'calientes' de Euroliga

La imagen del Palau el curso pasado en algunos partidos de Euroliga se vio empañada por la amplia afluencia de afición contraria que incomodó al público azulgrana. Desde el Barça se han tomado cartas en el asunto para evitar estos incidentes. Habrá ocho partidos a los que solo tendrán acceso los socios del Barça y los abonados al Palau. Se trata de Partizán, Estrella Roja, Hapoel Tel Aviv, Panathinaikos, Olympiacos, Anadolu Efes, Fenerbahçe y Zalgiris, duelos en los que no estará autorizada la presencia de afición visitante.

El duelo de este viernes contra Valencia Basket servirá para alzar el telón del baloncesto en el Palau. Y en el Barça hay un doble objetivo: combinar la ilusión con la obligación de que el equipo compita y luche por regresar al nivel que exhibió no hace tanto.