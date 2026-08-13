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BALONCESTO

El Barça regresa a Encamp para el stage de pretemporada

El renovado conjunto azulgrana se instalará en el Comú d’Encamp,en Andorra, para realizar el stage de pretemporada, del 2 al 6 de septiembre

El Barça regresa a Encamp, como lo hizo el año pasado y dónde repetirá Kevin Punter, aunque con muchos compañeros nuevos

El Barça regresa a Encamp, como lo hizo el año pasado y dónde repetirá Kevin Punter, aunque con muchos compañeros nuevos / FCB

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Ramon Palomar

Ramon Palomar

El renovado Barça Aleksander Sekulic, regresará al Comú d'Encamp (Andorra) para el stage de pretemporada, entre del 2 al 6 de septiembre. El primer equipo azulgrana volverá a la localidad andorrana en las mismas fechas que el curso pasado con el objetivo de disfrutar de las magníficas instalaciones deportivas del Comú de Encamp y también para establecer unos días de convivencia que serán muy provechosos en un equipo con un gran número de rostros nuevos.

El equipo se desplazará a Encamp durante la tarde del miércoles 2 de septiembre. Y se ejercitará a mayor altura y con una temperatura más agradable que en Barcelona durante los días 3, 4 y 5, combinando intensas sesiones de trabajo con aspectos tácticos y actividades de equipo.

La estancia acabará el domingo 6 con un amistoso ante el MoraBanc Andorra en el mismo pabellón de Encamp (12.30 horas). Las entradas serán de carácter benéfico y el partido también se podrá ver por Esport3

Los primeros partidos oficiales

El partido amistoso de Encamp será el único partido de preparación antes de empezar la temporada oficial, con la disputa de dos títulos oficiales como la Lliga Catalana y la Supercopa.

El Barça volverá al habitual stage de pretemporada en Andorra

El Barça volverá al habitual stage de pretemporada en Andorra con Núñez en sus filas / FCB

El Barça de Aleksander Sekulic se estrenará oficialmente el jueves 10 de septiembre con un nuevo partido ante el MoraBanc Andorra. La fase de grupos continuará durante la Diada, el viernes 11, con una cita ante el Kids&Us de Manresa. En caso de conseguir el acceso a la final, ésta se jugaría el domingo 13 de septiembre (12 horas) contra el Asisa Joventut, el FIATC Girona o el iLERNA Lleida.

Y la Supercopa se jugará en Badalona, con la semifinal ante el Valencia Basket programada para el sábado 19 de septiembre, a las 21.00 horas. En caso de victoria, la final se jugaría el domingo 20, a las 19.00 horas, frente el Asisa Joventut o el Kosner Baskonia.

Noticias relacionadas y más

Pocos días después será el momento de empezar las fases regulares en el Palau, con el primer partido de la Euroliga (24 de septiembre, 20.30 horas, ante Anadolu Efes) y de la ACB (26 de septiembre, 21.00 horas, ante el Leyma Coruña).

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