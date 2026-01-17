El Barça, a recuperar el rumbo en Burgos

Si hay algún aspecto positivo en la saturación del calendario baloncestístico, es que la gran cantidad de partidos no permite excesivas euforias tras los triunfos, ni excesivos dramas después de los tropiezos. A partir de las 12h (CET), el Barça tiene, en menos de 48 horas, la posibilidad de dejar atrás la dolorosa derrota sufrida el pasado viernes ante el Real Madrid, y seguir con su racha victoriosa en la Liga Endesa.

Para ello, Xavi Pascual y sus jugadores deberán superar a domicilio a un San Pablo Burgos cuya situación en la tabla clasificatoria es bastante tramposa. Los burgaleses son penúltimos y llegan a la cita con únicamente tres victorias en lo que va de campaña en la ACB. Ahora bien, dos de ellas han llegado en los últimos tres partidos, coincidiendo con el cambio en el banquillo y la apuesta por el experimentado Porfi Fisac, que ha revivido a un equipo que deambulaba por la competición sin rumbo, junto a Covirán Granada.

Xavi Pascual, durante el Clásico de Euroliga ante el Real Madrid / EFE

La 'resurrección' de San Pablo Burgos

Las victorias ante Dreamland Gran Canaria (94-81) y el propio Granada (90-107) han reconectado por completo a San Pablo en esa lucha por la permanencia. En la pasada jornada, cayeron de manera muy ajustada (95-98) ante un Joventut que está luchando por ser cabeza de serie en la próxima Copa del Rey, y que sudó tinta china para regresar a Badalona con el triunfo.

San Pablo Burgos irá al alza en la segunda vuelta, y confía en que perfiles como Jhivvan Jackson (16,1 puntos por partido) o Gonzalo Corbalán (14,3), sigan liderando esa remontada del equipo. Además, Ethan Happ, llegado con la temporada en marcha, está ayudando al equipo con 12,7 puntos y casi seis rebotes por partido. Quedará por ver si el pívot Augusto Lima, fichado esta semana, se viste de corto, en un partido que sí que disputará el exazulgrana Raul Neto, que sigue su carrera en la Liga Endesa.

Raul Neto se reencontrará con el Barça tras su breve etapa en el conjunto azulgrana / ACB Photo - Cintia Cortés

El Barça quiere alargar su buen momento en ACB

Por parte del Barça, el equipo azulgrana sigue en esa lucha por poder ser cabeza de serie en la próxima Copa, y una victoria en Burgos ayudaría mucho a conseguirlo. Xavi Pascual y sus jugadores son el equipo en mejor forma en la ACB, y quieren alargar a 10 la racha de triunfos ligueros consecutivos antes de cerrar la primera vuelta el próximo fin de semana en el Palau ante La Laguna Tenerife.

"El equipo ha demostrado varias veces que reacciona, que sabe como volver al camino en el que estábamos. Fue un muy mal partido el del viernes, pero tenemos que seguir trabajando, confiar en nuestra manera de jugar, de controlar los partidos, y volver a luchar y poner energía", comentó Nico Laprovittola en la previa del duelo.

Sayon Keita forma parte de la convocatoria, algo que podría permitir a Pascual rotar su juego interior. Una situación que se podría dar perfectamente, ya que el próximo martes, el Barça arranca semana de doble jornada en Euroliga (Dubai y Asvel) antes de recibir al conjunto tinerfeño en la Liga Endesa.

Pero antes, el conjunto azulgrana tiene un importante test en Burgos en el que puede empezar a olvidar el duro traspiés en el último Clásico, y volver a recuperar esas grandes sensaciones que viene exhibiendo el grupo tras la llegada de Pascual. Unas señas de identidad que el Barça tendrá que mostrar en el Coliseum para seguir alargando su gran momento en la Liga Endesa.