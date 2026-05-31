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BALONCESTO

¡El Barça recupera a Will Clyburn y Satoransky para el duelo ante el Valencia Basket!

Los dos jugadores blaugrana han recibido el alta médica y estarán disponibles para el encuentro que se jugará en el Palau a partir de las 19.00 horas

Clyburn regresa al equipo junto a Satoransky

Clyburn regresa al equipo junto a Satoransky / FCB

Ramon Palomar

Ramon Palomar

Xavi Pascual recibió una gran noticia con la incorporación al equipo de dos jugadores que han estado fuera del equipo en los últimos encuentros y muy importantes de cara al duelo ante el Valencia Basket y pensando en los próximos partidos del play-off.

el club comunicó que tanto Will Clyburn como Tomas Satoransky están a disposición del entrenador para jugar este partido que decidirá la posición final del equipo de cara a las eliminatorias por el título.

Clyburn ha estado fuera debido a uns problemas cardíacos de los que se ha tratado satisfactoriamente mientras que Satoransky arrastra problemas en la espalda y no le ha permitido rendir con regularidad.

Veremos si ambos jugadores cuentan con minutos ante el conjunto valenciano que también llega al Palau con la necesidad de ganar si quiere contar con ventaja de pista de cara a los play-offs que arrancan la próxima semana.

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El que no estará es el pívot Youssoupha Fall, que no se ha recuperado de la torcedura de tobillo que sufrió ante el MoraBanc Andorra, por lo que se convierte en la única baja del equipo, que recupera a todos los jugadores importante en el tramo decisivo de la Liga Endesa.

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