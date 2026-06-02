El Barça recupera el orgullo tras arrollar al UCAM Murcia y quiere sentenciar en el Palau

El Barça reaccionó a lo grande tras su catastrófico partido ante Valencia Basket y demostró que aún le queda amor propio y orgullo después de arrollar en el primer partido de cuartos de final al UCAM Murcia (68-91) al que dominó después de un gran segundo cuarto (16-30) con un gran Darìo Brizuela (16) y controlando al equipo de Sito sin acierto. Pascual se permitió incluso el lujo de dejar sin minutos a Laprovittola y el criticado Willy Hernangómez.

MUR-FCB Liga Endesa MUR 68 91 FCB Alineaciones UCAM Murcia, 68 (14+16+22+16): De Julius (8), Radebaugh (10), Raieste (10), Nakic (9), Cacok (9)- cinco inicial-, Forrest (2), Sant-Ross (5), Falk (0), Cate (2), Diagné (0), Martin (12), Hands (1). Barça, 91 (16+30+20+25): Juani (10), Punter (7), Clyburn (12), Shangelia (5), Fall (10).- cinco inicial-, Cale (10), Vesely (10), Brizuela (18), Satoransky (4), Parra (7)

El Barça recupera la ventaja de pista en estos cuartos y puede sentenciar la serie este jueves, en el Palau, donde tratará de reconciliarse con su afición, muy enfadada tras su último partido en casa.

Cacok (7) empezaba a hacer daño en la zona ante un Fall poco inspirado en su inicio como titular y Pascual ya daba entrada a Vesely. El ritmo de UCAM no lo podía seguir el Barça, que iba a remolque, con problemas para anotar aunque no se descolgaba en el marcador con triple de Marcos, uno de los más despiertos, con siete puntos (14-14) y ventaja blaugrana tras el primer cuarto.

Rotaciones en el Barça con Brizuela, que lograba su primer triple, además de Satoransky y Parra, y el Barça, por delante ante un UCAM que no encontraba tiros cómodos (16-19) a pesar de una pequeña reacción local(21-20).

Vesely aportó puntos en la primera mitad ante UCAM Murcia / FCB

Brizuela, el gran protagonista

Un triple de Miles Cale mantenía al Barça al frente (21-25) más cómodos que el conjunto de Sito al que le estaba pesando la presión de jugar en casa en este inicio del play-off con malos porcentajes de tiros de dos (7 de 24) y triples (2 de 9). Mientras, Brizuela seguía inspirado (8), y un 0-13 de parcial para el Barça que abría la primera gran diferencia del duelo (21-32).

El gran protagonista blaugrana en ataque era la 'Mamba Vasca', que anotaba su cuarto triple y rompía la defensa de UCAM que no lograba frenarle y volvía el control del Barça con su máxima renta (29-46). Una primera mitad muy buena para el equipo de Pascual, en un gran segundo cuarto, con Brizuela (16) como gran espoleta ofensiva y con un Barça mucho más eficiente al visto en el Palau 48 horas atrás (30-46).

Satoransky, en una acción del encuentro ante el UCAM Murcia / FCB

Shengelia daba la máxima al Barça al inicio del tercer cuarto (33-52) con Clyburn controlando a un De Julius muy apagado por los locales y que necesitaban alguna chispa ofensiva que llegó con un triple de Radebaugh y dos tiros libres que encendía a su afición (38-52). El Barça llegaba a los 20 puntos de renta (41-61) aunque UCAM Murcia reaccionaba tímidamente y se acercaba a 14 (52-66) al final del tercer cuarto.

Un triple de Juani Marcos, otro de los destacados por el Barça (10) y una acción de 'dos más uno' de Clyburn, que también brilló, permitía aumentar la renta a 24 tras triple de Parra con un parcial de 2-14 (52-78) y sentenciaba una victoria aplastante (68-91) que devuelve la moral a los blaugrana y que tratarán de cerrar la serie en el Palau y volver a creer en sus posibilidades en estos play-offs.