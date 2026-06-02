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BALONCESTO

El Barça recupera el orgullo tras arrollar al UCAM Murcia y quiere sentenciar en el Palau

El conjunto azulgrana, impulsado por Brizuela en el segundo cuarto (18), arrolló en el primer encuentro de play-off al UCAM Murcia (68-91) y podrá resolver los cuartos de final en el Palau este mismo jueves

Brizuela celebra uno de sus tres triples en el segundo cuarto que impulsó al Barça en Murcia

Brizuela celebra uno de sus tres triples en el segundo cuarto que impulsó al Barça en Murcia / FCB

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Ramon Palomar

Ramon Palomar

El Barça reaccionó a lo grande tras su catastrófico partido ante Valencia Basket y demostró que aún le queda amor propio y orgullo después de arrollar en el primer partido de cuartos de final al UCAM Murcia (68-91) al que dominó después de un gran segundo cuarto (16-30) con un gran Darìo Brizuela (16) y controlando al equipo de Sito sin acierto. Pascual se permitió incluso el lujo de dejar sin minutos a Laprovittola y el criticado Willy Hernangómez.

MUR-FCB

Liga Endesa

68
91
Alineaciones
UCAM Murcia, 68
(14+16+22+16): De Julius (8), Radebaugh (10), Raieste (10), Nakic (9), Cacok (9)- cinco inicial-, Forrest (2), Sant-Ross (5), Falk (0), Cate (2), Diagné (0), Martin (12), Hands (1).
Barça, 91
(16+30+20+25): Juani (10), Punter (7), Clyburn (12), Shangelia (5), Fall (10).- cinco inicial-, Cale (10), Vesely (10), Brizuela (18), Satoransky (4), Parra (7)
Árbitros:
Antonio Conde, Arnau Padrós y Javier Torres. Sin eliminados.
Incidencias:
Primer encuentro del play-off de cuartos de final de la Liga Endesa en el Palacio Municipal de Deportes de Murcia, ante 5.824 espectadores.

El Barça recupera la ventaja de pista en estos cuartos y puede sentenciar la serie este jueves, en el Palau, donde tratará de reconciliarse con su afición, muy enfadada tras su último partido en casa.

Cacok (7) empezaba a hacer daño en la zona ante un Fall poco inspirado en su inicio como titular y Pascual ya daba entrada a Vesely. El ritmo de UCAM no lo podía seguir el Barça, que iba a remolque, con problemas para anotar aunque no se descolgaba en el marcador con triple de Marcos, uno de los más despiertos, con siete puntos (14-14) y ventaja blaugrana tras el primer cuarto.

Rotaciones en el Barça con Brizuela, que lograba su primer triple, además de Satoransky y Parra, y el Barça, por delante ante un UCAM que no encontraba tiros cómodos (16-19) a pesar de una pequeña reacción local(21-20).

Vesely aportó puntos en la primera mitad ante UCAM Murcia

Vesely aportó puntos en la primera mitad ante UCAM Murcia / FCB

Brizuela, el gran protagonista

Un triple de Miles Cale mantenía al Barça al frente (21-25) más cómodos que el conjunto de Sito al que le estaba pesando la presión de jugar en casa en este inicio del play-off con malos porcentajes de tiros de dos (7 de 24) y triples (2 de 9). Mientras, Brizuela seguía inspirado (8), y un 0-13 de parcial para el Barça que abría la primera gran diferencia del duelo (21-32).

El gran protagonista blaugrana en ataque era la 'Mamba Vasca', que anotaba su cuarto triple y rompía la defensa de UCAM que no lograba frenarle y volvía el control del Barça con su máxima renta (29-46). Una primera mitad muy buena para el equipo de Pascual, en un gran segundo cuarto, con Brizuela (16) como gran espoleta ofensiva y con un Barça mucho más eficiente al visto en el Palau 48 horas atrás (30-46).

Satoransky, en una acción del encuentro ante el UCAM Murcia

Satoransky, en una acción del encuentro ante el UCAM Murcia / FCB

Shengelia daba la máxima al Barça al inicio del tercer cuarto (33-52) con Clyburn controlando a un De Julius muy apagado por los locales y que necesitaban alguna chispa ofensiva que llegó con un triple de Radebaugh y dos tiros libres que encendía a su afición (38-52). El Barça llegaba a los 20 puntos de renta (41-61) aunque UCAM Murcia reaccionaba tímidamente y se acercaba a 14 (52-66) al final del tercer cuarto.

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Un triple de Juani Marcos, otro de los destacados por el Barça (10) y una acción de 'dos más uno' de Clyburn, que también brilló, permitía aumentar la renta a 24 tras triple de Parra con un parcial de 2-14 (52-78) y sentenciaba una victoria aplastante (68-91) que devuelve la moral a los blaugrana y que tratarán de cerrar la serie en el Palau y volver a creer en sus posibilidades en estos play-offs.

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