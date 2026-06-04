El Barça, a reconciliarse con el Palau en busca del pase a 'semis' del play-off de la Liga Endesa

La locura instalada en el Barça estas últimas temporadas desafía a cualquier lógica baloncestística. El domingo pasado, Xavi Pascual y sus jugadores fueron pitados y abucheados en una de las peores broncas que se recuerdan en el Palau en épocas recientes. Tras acumular una buena racha de resultados en la Liga Endesa, el equipo falló en el peor momento posible cediendo ante Valencia Basket por un contundente 77-102.

Las formas del tropiezo ante el cuadro taronja y la dificultad del camino en el asalto por el título irritaron a una parroquia culé ya excesivamente herida estos últimos años. La visita a Murcia, 48 horas después, no auguraba excesiva ilusión, ya que el equipo de Sito Alonso se venía mostrando intratable en su feudo durante todo el curso. Pero la demostración de que cualquier pronóstico con el Barça de basket puede quedar en papel mojado, se volvió a hacer realidad una vez más.

Will Clyburn, en el partido del play-off de la Liga Endesa ante UCAM Murcia / EFE

'Resurrección' azulgrana en Murcia

El conjunto azulgrana firmó una de las actuaciones más sólidas de la temporada, imponiéndose por un contundente 68-91. La defensa del Barça estuvo acorde a la relevancia de la cita, encajando solamente más de 20 puntos (22) en el tercer periodo.

Además, Darío Brizuela, Jan Vesely y Will Clyburn rozaron su mejor nivel, Youssoupha Fall volvió a confirmar su gran final de temporada, y Joel Parra no fue el máximo anotador del conjunto culé, pero si el más destacado en el apartado estadístico del +/- (+25). El alero azulgrana fue el jugador al que Pascual le dio más minutos en Murcia, con 23 minutos y 23 segundos.

Joel Parra, en un partido con el Barça / EFE

Las claves para lograr el pase a 'semis'

El Barça fue infinitamente mejor a un UCAM que no tendrá muchas dificultades en mejorar cosas que no salieron nada bien en el primer asalto ante el equipo catalán. David DeJulius estuvo irreconocible, con un discreto 4/14 combinando tiros de dos, libres y triples.

Los murcianos no tuvieron su mejor noche desde el triple (21% de acierto con un 6/28) y perdieron la batalla por el rebote (34-39). Alonso necesitará un mejor rendimiento del banquillo, ya que no hubo color en la primera batalla: 47 puntos de los suplentes del Barça por 24 de UCAM.

Xavi Pascual, entrenador del Barça / EFE

La actuación en Murcia fue convincente, y pese al desencuentro vivido ante su afición el pasado domingo, el escenario se presenta como una oportunidad inmejorable para que equipo y afición hagan las paces y vuelvan a remar en la misma dirección. Antes del doloroso tropiezo ante Valencia Basket, el equipo azulgrana acumulaba nueve victorias en sus últimos 10 encuentros de Liga Endesa. La cifra se estira hasta la decena de triunfos en los últimos 12 compromisos ligueros tras la última alegría en Murcia.

Toca reconciliarse con el Palau

Así pues, a partir de las 19h (CEST), Barça y UCAM protagonizarán el segundo asalto de una serie que, al ser al mejor de tres partidos, puede y debe quedar finiquitada esta tarde en el Palau. En caso de derrota, la eliminatoria regresaría a Murcia el próximo sábado, pero el objetivo del cuadro azulgrana es cerrar el cruce, y quién sabe, si empezar a pensar en el Tenerife de cara a unas hipotéticas semifinales.