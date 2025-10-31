Barça - Real Madrid de la Liga U: sigue el partido de baloncesto, en vivo hoy

El primer clásico de la historia de la Liga U se juega en el Palau Blaugrana entre el Barça y el Real Madrid. Sigue el partido en directo en SPORT.es

BARÇA - REAL MADRID Tiros libres para Izan Almansa. 39-36. Descanso en el Palau Blaugrana

Anota de nuevo el Madrid!! primeros puntos de 2 para Almansa. 39-35

Asomov tripleeee!! 2/4 en tiros de tres. 39-33

M A T A Z O de Dabone!! en mayúsculas!!. 39-30

Tiros libres para Keita. 1/2. 37-30

BARÇA - REAL MADRID Triplleee de Kutluay, el segundo. 36-30

BARÇA - REAL MADRID Tiros libres para Dabone. 2/2. 36-27, sigue ganando el Barça

Anota Egor Asomov. 34-27

Sayon Keita anota de nuevo. 34-25