En Directo
BALONCESTO
Barça - Real Madrid de la Liga U: sigue el partido de baloncesto, en vivo hoy
Sigue en directo el clásico de baloncesto en la liga de las canteras
El primer clásico de la historia de la Liga U se juega en el Palau Blaugrana entre el Barça y el Real Madrid. Sigue el partido en directo en SPORT.es
BARÇA - REAL MADRID
Tiros libres para Izan Almansa. 39-36. Descanso en el Palau Blaugrana
Anota de nuevo el Madrid!! primeros puntos de 2 para Almansa. 39-35
Asomov tripleeee!! 2/4 en tiros de tres. 39-33
M A T A Z O de Dabone!! en mayúsculas!!. 39-30
Tiros libres para Keita. 1/2. 37-30
BARÇA - REAL MADRID
Triplleee de Kutluay, el segundo. 36-30
BARÇA - REAL MADRID
Tiros libres para Dabone. 2/2. 36-27, sigue ganando el Barça
Anota Egor Asomov. 34-27
Sayon Keita anota de nuevo. 34-25
Mateeee de Diarra, de nuevo. 32-25
