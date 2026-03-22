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Barça - Real Madrid, en directo hoy: resultado del partido de la Liga Endesa, en vivo

Sigue en directo el partido de la 23ª jornada entre Barça y Real Madrid

Darío Brizuela, en acción ante el Real Madrid

Darío Brizuela, en acción ante el Real Madrid / DANI BARBEITO

Marc del Río

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Barça y Real Madrid se enfrentan en el Palau en la 23ª jornada de la Euroliga.

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