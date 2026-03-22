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LIGA ENDESA
Barça - Real Madrid, en directo hoy: resultado del partido de la Liga Endesa, en vivo
Sigue en directo el partido de la 23ª jornada entre Barça y Real Madrid
Barça y Real Madrid se enfrentan en el Palau en la 23ª jornada de la Euroliga.
BARÇA 22 - 34 R. MADRID (MIN. 16)
No anota Vesely y alley oop tremendo entre Llull y Procida. Tocado el Barça
Maledon a tabla tras una buena jugada individual. +10 Madrid (22-32)
Agota posesión el Barça, no había anotado Clyburn desde la esquina. Ataca el Madrid (22-30)
Falta de Llull sobre Punter. Se queda mirando desafiante el '23' al árbitro
Triple Lyles (22-30)
Entra Llull a pista por primera vez, sonora pitada para el capitán blanco
Otra individualidad de Punter, pero sigue caliente el '0' azulgrana con una suspensión lateral (22-27)
Penetración con rectificado de Procida (20-27)
Gran acción individual de Punter para el 20-25
Parcial de 0-10 para los blancos, veremos si el Barça lo puede romper pronto...
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