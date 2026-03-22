Barça - Real Madrid, en directo hoy: resultado del partido de la Liga Endesa, en vivo

Barça y Real Madrid se enfrentan en el Palau en la 23ª jornada de la Euroliga.

BARÇA 22 - 34 R. MADRID (MIN. 16) No anota Vesely y alley oop tremendo entre Llull y Procida. Tocado el Barça

Maledon a tabla tras una buena jugada individual. +10 Madrid (22-32)

Agota posesión el Barça, no había anotado Clyburn desde la esquina. Ataca el Madrid (22-30)

Falta de Llull sobre Punter. Se queda mirando desafiante el '23' al árbitro

Triple Lyles (22-30)

Entra Llull a pista por primera vez, sonora pitada para el capitán blanco

Otra individualidad de Punter, pero sigue caliente el '0' azulgrana con una suspensión lateral (22-27)

Penetración con rectificado de Procida (20-27)

Gran acción individual de Punter para el 20-25